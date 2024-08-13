烏克蘭戲子總統澤連斯基今趟「動真格」全力反攻俄羅斯。烏軍上周二起突襲俄羅斯庫爾斯克州，戰事持續了一周。越境進攻嘅部隊確認增至5個旅，包括4個烏克蘭陸軍機械化旅及一個空降突擊軍獨立空降突擊旅。

澤連斯基首次承認，烏軍於俄羅斯邊境庫爾斯克展開軍事行動。犀利咯！據美國雜誌《福布斯》上周六報道，突入庫爾斯克嘅烏軍多達一萬人，配備600輛裝甲車，還有額外火炮、防空系統、無人機及偵察部隊，扮演關鍵支援角色。烏軍5個旅混編蘇聯、歐洲和美國製造的武器，包括美國史崔克裝甲車、波蘭PT-91坦克，還有蘇聯2S3自走炮、英國AS90自走炮、意大利M-109L自走炮及捷克RM-70火箭炮。此外，烏軍第40、第27炮兵旅在戰場外50公里的烏克蘭北部蘇梅州，為友軍提供火力支援。其中第27炮兵旅，主要操作美製M142高機動多管火箭系統（HIMARS），可發射M30/31GPS制導火箭攻擊80公里外的目標。

看來，過去一段時間，烏軍偃旗息鼓，除咗休養生息，更大可能係伸手乞求天下武器，時間成熟，就一鋪過展示出來，想攻擊俄羅斯之不備，似乎有些效果喎！俄軍一個營級縱隊上周五通過蘇賈以西50公里嘅城鎮雷利斯克時，疑似受到HIMARS打擊。新聞圖片可見，至少7輛卡車損毀，俄軍士兵伏屍車內。澤連斯基如此「大反攻」，亦想證明佢有能力恢復公義和確保對侵略者施加必要壓力。然而，不要低估普京的強人本色，佢曾說：誰軟弱，誰就被消滅。普京亦曾揚言「俄羅斯付得起任何代價」。

戲子總統切勿高興得太早，暴風雨來臨前總是風平浪靜，好戲在後頭，等着瞧吧！