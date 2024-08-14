正論：中轉屋驚現路霸　阻流轉房署無策

房署署長最近頻頻受訪，大肆吹噓打擊公屋富戶收到成效，今年第一季已收回700個公屋單位云云。誠然，當局肯「的起心肝」是好事，惟對付另類租霸，房署繼續得過且過。本報收到中轉屋租戶投訴，指獲配單位對面住戶將雜物放在走廊堆積，霸佔公用地方，連其大門也遭阻塞。房署對此一味敷衍，放縱違法租戶，也令相關單位長期無法讓人入住，嚴重浪費資源。

中轉屋是本港一種特殊公共房屋，為未符合入住正常公屋資格的寮屋拆除戶，以及受拆遷、天災或其他原因影響人士提供臨時居所。隨着需求改變，本港多條中轉屋邨已遭拆除，目前只餘下屯門寶田邨部分單位仍保留為中轉用途，大部分改為出租公屋單位。本報接獲投訴，一名因家庭原因而遷出原來公屋的男子，最近獲房署編配入住寶田邨，正當歡天喜地以為有個瓦遮頭之際，卻發現獲配單位對面的六旬女住戶，將大量雜物堆積在單位門外走廊，不僅影響衞生，造成滋擾，最慘是連獲配單位的大門也被阻塞，不得其門而入，有屋住不得。

房署承認，過去3年曾就涉事單位收過4次投訴，已向有關人士作扣分懲處，但「你有你扣分，我有我霸路」，情況根本沒有改善。有議員指出，由於六旬女子疑患有情緒問題，房署有「體恤安置」政策，即使扣滿分亦未必收回單位，隨時只是將其安置到另一屋邨，即是將問題丟給其他住戶延續下去，而且涉及情緒問題住戶的評估動輒以年計，問題難以迅速解決。

別看房署去年底實施扣分制加辣，最近連餵飼野鴿也扣分，擺出強硬姿態，但有姿勢無實際，被扣分租戶固然可提出上訴，處理過程曠日持久；一旦碰上疑有情緒病的租戶，房署更是束手無策，放任自流。以上述個案為例，女租戶霸佔公用地方而令獲配單位人士無法入住，根本不公平，也是浪費資源，窒礙單位流轉。現屆政府言必稱「以加快上樓為目標」，如今卻是有屋不能住，市民怎能不失望？

可能有人會說，上述例子只是孤例，不應一概而論。沒錯，現屆政府的確有為增加房屋供應、加快基層上樓下工夫，但實際上只是挖東牆補西牆，甚至只是畫餅充飢，公屋供應並無大增加。最近房署署長高調受訪，揚言落區巡視即發現名車停泊在入伙不久的新屋邨之內，一查之下成功收回單位。但實情是，濫用公屋情況依舊普遍，公屋停車場依舊輕易看到泊滿貴價名車。更不必說，房署第二輪物業申報中，至今仍有約1%租戶拒絕交表，擺明當署方冇到。

何況違規滋擾情況，豈止上述寶田邨的例子，公屋單位淪為垃圾屋、曱甴屋的個案比比皆是。房署對於這些情況一味斬腳趾避沙蟲，個案曝光便派人清潔一下，問題租戶不旋踵故態復萌，亂象變本加厲，鄰居苦不堪言。說到底，要市民安居樂業，由增加供應到加快上樓再到公屋管理，全部缺一不可，否則幸福感無從談起。