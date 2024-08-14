這幾天西方媒體都在大肆炒作烏克蘭軍隊跨境突襲俄羅斯西部庫爾斯克州，形容為俄烏戰爭爆發以來烏方一次重大突破和勝利。實際上，烏克蘭此次行動主要還是為了政治目的，意在謀取談判空間和籌碼，並不指望能扭轉整個戰局，更不敢奢望佔領俄羅斯領土。最怕偷雞不着蝕把米，烏軍趁對方防守鬆懈而發起突然襲擊，雖然嘗到一些甜頭，但若不見好就收，隨時被俄軍關門打狗，有去無回。

無可否認，俄軍確實有輕敵大意之嫌，加上情報系統失靈，被打得措手不及，難免遭受一些損失。但俄軍整體上仍佔有絕對優勢，無論是軍隊人數，還是武器裝備，或是制空權，都遠勝烏軍以及西方僱傭兵，只要重整旗鼓，不難扳回劣勢。烏克蘭軍方聲稱此次行動其中一個目的是分散俄軍兵力，問題是，在分散俄軍兵力的同時，烏軍自己不也同樣被分散嗎？烏軍兵源本已嚴重短缺，再經此消耗，更是捉襟見肘，即使有西方僱傭兵助陣，也是杯水車薪，無法解決兵力不足的根本問題。

當然，烏克蘭此舉還有另一個目的，就是企圖擴大戰線，直接將北約拖下場。不過，這個如意算盤也注定打不響，北約若是敢與俄羅斯正面對抗，早就下場了，怎麼可能等到現在。有西方媒體故意透露所謂的軍事密件，聲稱北約計劃將80萬軍隊及20萬輛裝甲車部署在與俄羅斯接壤的邊境，以便隨時對俄採取軍事行動。這無非還是裝腔作勢，俄羅斯常規軍力也許不如北約，但核武庫比任何國家都龐大，一旦到了生死存亡之際，莫斯科必定會毫不猶豫地按下核按鈕，北約敢冒這個險嗎？美國敢與俄羅斯玉石俱焚嗎？

有西方學者指出，烏克蘭總統澤連斯基作出這項迄今最冒險的決定，不惜犧牲無數士兵生命和損失大量武器裝備，只是為了扭轉烏克蘭正在輸掉戰爭的說法，政治意義大於軍事意義，完全無助於扭轉戰局。沒錯，這與其說是反攻，不如說是賭博，澤連斯基選擇在美國總統大選前行動，大有盡地一煲的意味，因為他知道，如果特朗普贏得選舉，華府援烏政策必將改變，基輔當局隨時成為棄子。

所以說，戲子其實是相當無奈，一切都是配合美國，根本身不由己。美國不叫停，他只好繼續演下去，直到烏克蘭戰至最後一人。這就是作為美國棋子的悲哀。