早前，美國共和黨總統候選人特朗普遇襲受傷，事發在7月13日，距今恰好是一個月。這一個月以來，美國選情出現了重大變化，行刺案發生後，特朗普初時民望大漲，選民們欣賞他臨危不亂，頗有英雄本色。當時不少評論者甚至斷言，這場選舉根本不必舉辦，特朗普重掌白宮，已是板上釘釘之事。

然而，事情峰迴路轉，民主黨原本推舉的候選人是現任總統拜登，但他知道自己勝算不大，乃毅然退選，由副總統賀錦麗替上。民主黨此舉，立刻將全美國的新聞焦點，由特朗普身上，轉移到賀錦麗身上。事隔僅僅30天，至今已甚少人談論特朗普的槍擊案，他的英雄形象，亦漸趨褪色。

根據最新民調，賀錦麗的支持度比特朗普超出1至5個百分點。這位前白宮主人自然是不甘不忿，據說他私下吐槽，抱怨的內容也十分孩子氣，他批評這場選舉不公平，自己既已成功扳倒了拜登，為何又來個賀錦麗，這不是等於兩個打一個嗎？哈哈！聽此君的言論，永遠是奇趣百出，讓人忍俊不禁。

假設槍擊案並無發生，民主黨是主動陣前易帥，你認為賀錦麗的民意支持度會如何？相信在現階段，即使能勝過特朗普，也斷不可能超出7、8個百分點，充其量只會贏2、3個百分點吧，但如今槍擊案發生，特朗普也曾樹立英雄形象，可惜對他的民望竟似全無幫助，現在賀錦麗的支持度也是平均勝他2、3個百分點。難怪此刻的特朗普會感到如此焦躁不安。筆者還是那句老話，這宗槍擊案發生得太早了，讓民主黨可以從容部署反擊戰略。特朗普只能慨嘆自己的右耳倒楣，那一下的槍傷，很可能會是白捱了。