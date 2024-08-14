上回講到美國傳奇單車手岩士唐，承認透過長期使用禁藥來維持好表現，生涯超過500次瞞過禁藥檢測，其中一個「成功」秘訣，是他曾經患癌故須服用大量治癌藥物。這也是多國運動員被驗出體內含有禁藥後的其中一個慣用藉口，包括患了感冒或其他病患。有中國運動員曾以服用了成分不明的中藥作辯解。有英國單車隊教練被揭發參賽時身懷禁藥後，更聲稱是自用以治療不舉。

田徑場也是眾所周知的禁藥勝地。最出名是在1988年漢城奧運100米短跑打破世界紀錄後，被驗出使用禁藥的加拿大飛人賓莊遜。但他在多年後仍聲稱是遭人陷害，暗指因自己被取消資格而獲得金牌的美國隊。事實上，美國田徑選手的禁藥醜聞可謂罄竹難書，包括名震一時的5金女飛人鍾絲。

有份為鍾絲等美國選手提供禁藥的「藥王」醫生，聲稱有65%的頂尖田徑運動員都有用藥習慣，當中以歐美先進國家的選手最多，連帶不少在美國受訓的第三世界運動員也染上惡習。不斷超越人類極限的牙買加飛人保特，亦多次遭人質疑。保特一直否認亦從未被驗出用藥，但他曾因其國家隊隊友使用禁藥，而被褫奪奧運4×100獎牌。

同樣不斷挑戰人類極限的游泳賽事，也屢傳禁藥醜聞，包括多位俄羅斯及中國泳手，但可能只是因他們瞞騙藥檢技巧不如美西方。有英國媒體揭露，美國反禁藥組織曾准許多名禁藥運動員以「臥底」身份繼續參賽，以便揭發其他選手的用藥行為。有關做法一來凸顯美國的雙重標準，嚴人寬己。二來反映美國運動員的用藥及瞞檢技巧實在太高超，難用正常的科學檢測來調查。中國的體育水平及運動科學發展同樣一日千里，但希望不要誤入歧途。