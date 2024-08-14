2024年只剩下4個多月，世界不見得有丁點和平迹象，反而戰火不斷，俄烏戰事隨烏軍大舉攻擊俄羅斯庫爾斯克州，俄羅斯總統普京揚言將回應這輪攻擊；此外，中東局勢也變幻不定！美國國防部長奧斯汀周日與以色列國防部長加蘭特通電話，指已下令林肯號航空母艦打擊群加速前往中央司令部責任區，同時間核潛艇喬治亞號亦奉命前赴中央司令部責任區。美媒指出，美方罕有公布導彈潛艇調動，旨在向伊朗及其領導嘅「抵抗軸心」民兵組織聯盟傳達清晰嘅威懾訊息。

哈馬斯與黎巴嫩真主黨高層接連被殺，以色列情報相信伊朗為了報復哈尼亞在德黑蘭被殺，已準備在周四大規模攻擊以色列。情報評估指出，將由黎巴嫩真主黨先出手，伊朗隨後加入，包括向以色列中部的軍事目標發射導彈和無人機，然而情況仍存在變數。係乜變數呢？據稱是新任伊朗總統佩澤希齊揚和其顧問希望避免嚴懲以色列，認為區域局勢升級不符合伊朗利益。

此外，伊朗和真主黨遲遲未動手的原因，據悉是法國施壓，指勿在巴黎奧運期間行動，如今奧運已於周日閉幕，是以伊朗周四打擊報復嘅機會驟增。再說，由於攻擊可能在以巴新一輪加薩停火談判前展開，法國、德國、英國政府日前重申談判不能再拖延，並警告伊朗及其盟友不要讓衝突進一步升級。

事實上，搞成今日咁嘅地步，法、德、英一味怪責伊朗及其盟友，根本係偏袒一方，以色列對加薩仍然狂轟濫炸，殺害無辜婦孺；而美國但知以核潛艇等威懾，仁義不施，攻守之勢異也，伊朗又怎會服？德黑蘭內部即使有分歧，仇還是要報的！