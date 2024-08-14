中菲南海爭鬥不絕，最新一次由海面鬥上天空。解放軍南部戰區早前公布會於8月7日在黃岩島附近空域進行「聯合戰巡」，檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動、聯合打擊能力，豈料行動剛揭幕，菲律賓已派遣軍機到上址踩場，結果遭解放軍軍機驅離。菲律賓由總統到國防官員連日死咬中國的做法令南海不穩定，還提出外交抗議。

算上黃岩島的糾紛，中菲在個多月內相繼於仁愛礁、仙賓礁等3個島礁直接硬碰硬，行動上從海面射水驅離，到空中施放誘餌彈驅趕，種種事件令中菲剛因仁愛礁達成臨時安排而一度緩和的氣氛又再緊張起來。

說回8月8日當天，菲律賓空軍一架NC-212i型機進入南海黃岩島空域，在解放軍軍機「戰巡」時踩場，如此行動怎能算正常航行？於是老戲碼上演了，中方發出警告，要求菲軍機離開，但對方不理會，中國遂派遣兩架軍機抵近對方，這時菲軍機繼續不理，解放軍軍機其後在菲軍機路徑前投放誘餌彈，終於令對方怕了，行動結束。

事發後，雙方均有公布事件，菲總統小馬可斯在衝突3天後親自上陣，譴責解放軍在黃岩島附近海空域的行動是不合理、非法和鹵莽。更意有所指地說：「（南海）海面還沒平靜下來，（菲方）就已經開始擔心菲律賓領空可能出現不穩定」。他的言論明顯意指黃岩島是其領空。菲律賓其後又亂打開口牌，指會繼續在南海進行海上巡邏，繼續和解放軍硬碰硬。

對於菲律賓的色厲內荏，外交部立即強力駁斥，指中國對黃岩島及其鄰近海域「擁有無可爭辯的主權」，還隔空向菲律賓及其幕後黑手叫陣，「一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動，均盡在（中國）掌握之中」。

中菲今次的爭拗核心其實是黃岩島的主權。而黃岩島對中國人來說實在太熟悉，菲律賓在2014年3月將南海爭議提交國際法庭仲裁，其後製造了所謂南海仲裁的鬧劇，企圖在國際上導演一幕黃岩島主權所屬並非中國申述的輿論。而中國從開始便不接受國際法庭對事件的不合理操作及相關仲裁。

本欄早已說過，新中國成立之後，中國已就黃岩島的歷史及主權歸屬正告各方，而黃岩島屬於中華民族的歷史可追溯至元朝初期，明、清兩朝時，黃岩島更被列入行政管轄區。自古以來有文獻佐證，1935年，中華民國又將黃岩島劃入中沙群島轄區，中國又在2011年成立海監西南中沙支隊，在黃岩島等島礁巡航。這樣清晰的歷史淵源，豈是菲律賓找美國爸爸背書便能改寫的？

然而，在中國不接納南海仲裁的立場下，美國、歐洲繼續炒作輿論，菲律賓更在解放軍於黃岩島「聯合戰巡」時駕機踩場，茲事體大，中國必須明確反擊。