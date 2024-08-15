正論：有鐵有路斯有財　發展新界大勢趨

古人說，有土斯有財。在香港，有土以外還需有鐵路才能帶動經濟。特區政府3年前提出興建港鐵東鐵綫白石角站，終於稍有眉目，預計今年中提出土地發展及興建車站方案，明年展開城市規劃法定程序，2033年或之前落成的目標不變。隨着北部都會區的發展漸次落實，整個新界煥然一新，勢必成為香港未來經濟重心，發展白石角站當然事不宜遲。

前朝林鄭政府2021年提出，在港鐵東鐵綫增設白石角/科學園車站，位置在大埔墟站與大學站之間。新車站選址面積約5公頃，目前用作香港教育大學運動中心，中心將重置到大學本部附近。惟講了數年，仍未見政府開動，拖延至今總算有些聲氣。除了當局擬於今年中訂出發展方案外，發展局亦計劃在車站周邊興建一萬個住宅單位，涵蓋公私營房屋，亦會增設長者日間護理中心、醫療中心和公共運輸交匯處，車站則不會發展上蓋物業。

白石角站對面就是科學園，近年陸續有私人屋苑入伙，也有國際學校，既有山景又有海景，環境優美，只是沒有鐵路直達，交通「吊腳」，始終發展不起。要是白石角站落成，肯定可以帶動人流，並吸引更多商戶、科技企業進駐，連帶科學園也能受惠。香港交通以鐵路為主導，只要有鐵路開通，該區便能升級發展。例如屯馬綫開通後，連帶土瓜灣等舊區也逐漸有了新氣象，樓價亦受惠上升。

不過，香港最大問題是效率低下，說多做少，致使基建發展緩慢，而且繁文縟節太多，土地審批程序曠日持久；加上建造業人手不足，造價高昂，均大大影響競爭力。何況港府監管往往失職塞責，大型基建無一不延誤，無一不超支，千億沙中綫甚至爆出偷工減料醜聞。有議員一語中的，指距離白石角站的目標竣工日期只剩9年，參考古洞站等新工程，最少要5至6年施工，意味未來2至3年就要完成白石角站發展方案，當中要經過區議會諮詢、城規會審議、立法會撥款、工程招標等，要是方案橫生波折，未能取得廣泛共識，車站能否如期於2033年落成，實屬疑問。

明乎此，就要看政府的執行力和決心，更重要是方案必須規劃周詳，有完善配套，滿足社會需求和大眾期望，一方面不能蹉跎歲月，拖拖拉拉；另一方面亦不能頭腦發熱，不經深思熟慮便硬推。現屆政府在啟德興建簡約公屋，一度引發極大爭議，當區小業主直斥規劃失當，影響樓價，最終港府以近乎「霸王硬上弓」的姿態上馬，完全不理會小業主滿腹怨言。發展白石角站必須吸取教訓，平衡各方利益。

香港踏入良政善治新時代，而良政善治不是吹的，而是要讓市民切身感受得到。隨着北部都會區一步步落實，元朗、粉嶺、上水必然換上新貌，中港兩地更加融合，對經濟發展有利無害。位處新界東的白石角是時候得到更完善發展，務求將港九、新界、深圳緊密貫通。港島和九龍的土地發展幾近飽和，新界必然是未來經濟重心。