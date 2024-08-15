娛圈單打：行過路過咪錯過　法證靚女真係多

萬眾期待的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》話咁快開播，上輯大家印象最深刻，肯定係蔡潔呢位最美法醫險遭變態佬關楚耀生劏，睇到大家心肝仔卜卜跳！今輯蔡潔延續上輯角色，帶着身心創傷繼續法醫工作，第二集結尾竟然喺診所重遇關楚耀，搞到觀眾好緊張，成功激起追劇意欲！

關楚耀今次演繹全新角色，長相就跟上輯一樣，搞到蔡潔好不容易平復嘅情緒又起波瀾。本欄就留意到，關楚耀新角色名字叫「冼陽」，仲係開診所嘅醫生，大大個招牌寫住「冼陽醫務所」，霎眼以為係「洗腸醫務所」！其實係咪可以改個好啲嘅名呢？

Anyway，都係講番靚女最開心。第一集大家就見到憑「最美小三」上位嘅「總經理家嫂」王敏奕同黃宗澤晒恩愛，堅係靚女！家嫂皮膚白皙，五官精緻，成個人閃閃發光，點解可以靚成咁㗎！佢仲失驚無神失蹤留下懸念，希望最後返番去Bosco身邊啦。

另一焦點，梗係蔡潔啦。伊人自從成為邵氏旗下藝人後，演出機會一個接一個，呢個法醫角色，都可謂其代表作，集美麗、智慧、善解人意於一身，堪稱完美！蔡潔戲中造型亦非常知性有氣質，令其美貌更加升級，遠勝她在《一舞傾城》嘅大餅臉造型多多聲！仲有呀，網民最愛嘅「大騎樓」郭珮文亦會參演一角，記住落足眼力欣賞啦。

至於憑《媽媽的神奇小子》飾演少年蘇樺偉、勇奪香港電影金像獎「最佳男配角」嘅馮皓揚，飾演王敏奕患自閉症嘅細佬，又做得幾自然喎。不過咁搞法，佢會唔會自此定型為傷健人士專業戶呢？