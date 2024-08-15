對於哈馬斯領袖哈尼亞在參加伊朗總統就職典禮期間，被以色列暗殺，德黑蘭矢志報復，這是天經地義的，問題是怎麼報復？按照以伊雙方年深日久的仇恨、伊朗所受的奇恥大辱、以色列的囂張挑釁，德黑蘭的報復可以很大、很強烈，可以發動對以戰爭。

此次暗殺事件一發生，伊朗最高當局就放出了這樣的風聲，大事準備。然而這樣的報復，痛快是夠痛快，解氣是夠解氣，只是伊朗完全沒有這個力量，它和以色列以及背後的美國力量對比極為懸殊，根本沒得打，伊朗也不能在阿拉伯世界、伊斯蘭國家得到有力的支持，相反，還有不少「四海之內皆兄弟」的教友看熱鬧。而一向和伊朗關係很「鐵」的俄羅斯，目前自顧不暇，俄羅斯總統普京也勸伊朗不要戰爭報復以色列，這樣對伊朗不利。

德黑蘭當然知道自己的實力和處境，真要開戰，要吃大虧！會把家底打爛打光，國將不國！這些日子，德黑蘭態度有所軟化，對戰爭表示了各種擔心，聲稱對以色列的報復將是有限度的。對此，美國和以色列很失望，他們正張網以待，讓伊朗鑽進陷阱，忽然發現獵物小心不前，頗有退意，難免有些心急。然而伊朗的這些舉動，並不影響美以部署與伊朗開仗的計劃，他們對外宣傳「伊朗和黎巴嫩真主黨可能在本周內直接打擊以色列」，宣傳「已發現伊朗移動武器資產的迹象」。以色列國防部宣稱「以軍已進入最高戰備狀態」，以軍總參謀長「已批准多個進攻和防衞計劃」。美國防長奧斯汀則下令林肯號航母戰鬥群加速前往中東，和羅斯福號航母戰鬥群形成「雙航母」態勢。

美國和以色列的部署及宣傳，可不是為了「阻嚇伊朗開戰」，而是為了借今次事件誘使伊朗開戰，若誘使不成，美以就會主動開戰！尋機徹底打垮伊朗——這個美國的「四大敵人」之一——是美國確定多年的主要戰略。伊朗現在打不是，忍不行，而最後還是要打。