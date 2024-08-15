都說上月初舉行的北約峰會，是失敗者雲集的峰會，繼美國總統拜登不競逐連任後，話口未完，日本首相岸田文雄亦宣告拜拜。他將不參加下月自民黨總裁選舉，意味日本首相換人。外界預計，岸田引退是自民黨變革的第一步，但日本問題千頭萬緒，自民黨更是腐化，要變革談何容易。

日本放送協會民調顯示，岸田政府的支持度由上任初期接近六成，大幅下降至本月的兩成半，他根本無法繼續賴下去。事實上，自民黨去年秋季開始屢屢爆出政治獻金醜聞，國民對該黨的信任度直插谷底。岸田表示「自民黨改變的第一步，也是最直接的一步，就是我下台」。外界認為最大機會接任總裁的是石破茂，但都是政壇舊電池。

當然，日本除了自民黨外，其他政黨一律不成氣候，無力挑戰自民黨執政地位，才會爆出政治獻金醜聞後，該黨仍能再玩下去。英國有工黨頂替保守黨，美國也有兩黨輪替，日本卻是塘水滾塘魚。

再說，日本經濟一潭死水，任何人上場也難挽頹勢。日圓雖然轉跌為升，但支柱產業如造車業、製造業、電子科技業等，均被中國製造全面取代。其老牌藥企和車企更驚爆偷工減料、數據造假、搞出人命等醜聞，日本製造不再是優質的代名詞；漁業海產又因為岸田政府排放核污水入海而被中國封殺，出口大受打擊；旅遊業當然仍有優勢，但隨着日圓走強，旅客未必再大手筆爆買。

說到底，中日作為近鄰，經貿向來密切，日本硬要死跟美國反華，只是玩死自己而已。自民黨好應該趁着總裁換人、美國新總統又未選出，主動跟中國修好。就算軍事上無自主權，起碼也叫停排放核污水，恢復海產輸往中國，刺激一下經濟，為自己開個好局。