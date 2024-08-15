烏克蘭垂死掙扎，突然反戈一擊，面對大量俄羅斯軍隊深入國境，基輔政府不作全力抵抗，反而派出一支奇兵，進攻俄國，據稱已成功佔領逾千平方公里的領土，面積幾乎等同於香港。

烏軍此舉固然是過於冒險，但俄國也是十分丟臉。俄烏戰爭爆發初期，原以為48小時之內就能夠把基輔拿下，然而戰事延宕至今，已經超過兩年，烏軍非但不肯認輸，如今還來一招「兵出子午谷」，直侵俄羅斯境內，首都莫斯科也受到威脅。

俄羅斯總統普京發動這場戰爭，過程並不順利，最後點檢下來，是失者抑或得者更多，也難一言以斷。讓莫斯科大失顏面之事，也不止這一次，去年6月，俄羅斯僱傭軍瓦格納集團亦曾鬧兵變，軍隊首腦普里高津曾是普京的親信，卻忽然發起兵諫，一度劍指莫斯科。幸好事件在24小時內平息，並沒有影響普京的聲望。但正所謂：「一之為甚，其可再乎？」俄羅斯的領土一次失守，已經太多，如今事隔一年又來一次，俄國人向來高傲，如此失威，難免會影響執政者的聲望。

本欄已多番強調，世道從來是剛柔相推、陰陽互易，如今不是強者當運的年代，有實力的應好好蓄積，不宜躁進妄動。相對於烏克蘭，俄羅斯當然是強者，俄軍以泰山壓卵之勢，在烏克蘭攻城略地，最後總會有點收穫，但衡量整體得失，則未必當真划得來。正如不少評論者所說，俄羅斯與美西方全面鬧翻，如今只能靠向中國，這位昔日的老大哥，現在已變成小老弟，很多俄羅斯人恐怕內心並不好受。

比較之下，或許中國領導人更懂得天命，故對兵犯台海一直態度謹慎，竊以為此乃明智之舉。