天文台今年於7月內共21天發出酷熱天氣警告。美國國家海洋及大氣總署周一發表每月報告，顯示今年7月係自1850年有紀錄以來，全球最炎熱的7月，較全球20世紀平均7月溫度攝氏15.8度，高出1.12度。

看來，全球「熱到爆炸」會係常態。有團體早前公布調查結果，發現天台屋、平台劏房最高室內氣溫達攝氏36.4度，比天文台錄得的平均最高攝氏30.2度，高逾6度，一般劏房則高逾4度。團體指所有住戶都因劏房、天台屋居所酷熱，全部處於「極端警戒級別」，曾出現中暑徵狀，例如氣喘、頭暈、抽筋等。

有論者指出，香港啲劏房居民只係熱到暈、焗到病，還不至於如日本今年7月，多地氣溫升至攝氏40度，單是東京一天都熱死11人，香港係福地喎，熱極頂多係中暑啫！論者或許只係戲謔。事實上，全球熱爆呢個現象絕不能小覷，有研究指出，歐洲去年近5萬人死於極端酷熱天氣。研究員搜集歐洲35個國家嘅氣溫和死亡率等資料，顯示歐洲暖化速度較全球其他地區迅速得多，引發山火、旱災及健康問題，醫生稱之為「沉默殺手」。

「沉默殺手」其實真係好得人驚，皆因熱死人確實觸目驚心！香港啲劏房雖然未曾發生熱死人事件，不過有團體關注劏房問題確係好事，並提出多項建議，冀取締劣質劏房，期望在2029年或以前取締。其實，「告別劏房」梗係愈快愈好，劏房嘅存在係香港呢個國際金融中心嘅羞恥！

有關團體又建議將劏房改叫共享房屋，冇錯，改咗名確係順耳好多，不過，唔通改咗名劏房就不存在？好阿Q啫！老朽認為應保存劏房呢個名，等當局如芒在背，毋忘為基層家庭早謀幸福快建公屋！