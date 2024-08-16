世界視線：孟加拉政權更換　南亞政局顯動盪

孟加拉總理哈西娜早前選擇放棄職務前往印度，陸軍參謀長扎曼宣稱她辭去總理職務。這位曾於1996至2001年以及2009至2024年，兩度擔任總理的女性，在社會出現廣泛暴亂和抗議聲中下台。哈西娜管治的時代孟加拉經濟迅猛發展，但同時一直充滿政治鬥爭。

哈西娜所屬的「人民聯盟」，一直被西方支持的反對派認為是貪污和不民主，而孟加拉反對派主要分為極端回教組織及親西方的孟加拉民族主義黨。近年來，在美國駐孟加拉大使彼得‧哈斯的帶動下，圍繞在他身邊的是一批由美國國家民主基金會、富布賴特獎學金、國際共和研究所、自由之家等美國機構培訓出來的學者和學員，由他們以達卡大學政治系為核心，一直對哈西娜政府提出批評。

今次暴亂及抗議的導火線，是政府堅持今年重新推出公務員職位配額制度，優待「開國功臣」後代、傷殘人士、少數族裔、宗教及赤貧地區人士，這被指摘是違反賢能制度公平性。雖然最高法院在7月21日將配額降到7%，但暴亂引發的死傷令議題轉變成抗議政府專制強暴，要求下台或撤換改組。

整個反政府的「公民不服從」行動，明顯是依據美國政府過去策動的「顏色革命」，也酷似香港黑暴的模式，當中行使暴力挑戰執法的極端回教組織一方，與號稱和平示威的另一方互相呼應。不過，據哈西娜透露，早在今年初，一個白人國家就計劃陰謀推翻她的政府，而如果她容許這個白人國家在孟加拉建立一個空軍基地，她就會獲承諾可享有沒有煩惱的大選。

目前的發展是，孟加拉總統接受示威學生以及社會人士所呼籲的人選，任命諾貝爾和平獎得主、經濟學家尤努斯為臨時政府首席顧問。尤努斯有深厚的美國背景，但據稱無論是人民聯盟或尤努斯本人，都與中國關係良好。

今次孟加拉在美國主導下的政權更換，令華府有機會插手孟加拉與印度及中國友善的政治關係，亦將影響巴基斯坦與俄羅斯的關係，可見華府對弱國有強大的滲透力和支配力。不過，哈西娜的兒子兼顧問瓦吉德日前表示，其母並沒有在離開孟加拉前正式辭職，按照憲法她仍是總理。他同時指出，哈西娜領導的人民聯盟將參加下次選舉，有信心重回執政。看來，孟加拉及南亞的政局仍未明朗。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻