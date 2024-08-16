正論：人才來港不工作　經濟貢獻剩幾何

本港出生率下降，人口老化加劇，移民潮又流失了數十萬人，勞動人口出現斷層，必須引入新血填補缺口。港府2022年底推出「高才通計劃」，大受內地人才歡迎，截至今年3月已收到7.7萬宗申請，約6.2萬宗獲批。惟有調查顯示，逾兩成受訪高才來港後沒有工作。港府大肆吹噓高才每年帶來340億元直接經濟貢獻，當中存在多少水分？

有協會就攜子女來港生活的人才家庭具體情況進行問卷調查，包括通過哪類人才計劃到達香港、家庭情況、子女教育、行業分布和經濟狀況等，結果發現申請「高才通」是人才來港的最主要途徑，達到71.5%；另有17.8%經優秀人才入境計劃來港。調查又顯示，來港人才有22%從事金融業；17.9%從事創新科技/金融科技等範疇行業；11.1%從事商貿與專業服務行業；同時亦有多達21.6%未有工作。住屋方面，逾八成六人選擇租樓，只有8.7%的家庭選擇購房，甚至有4.9%的家庭暫居深圳、親友借住等。

若根據調查結果比例來推算，意味有逾1.2萬高才來港後不工作，他們有的是找不到工作，有的則擺明只視香港為跳板。事實上，本港人力資源顧問早就指出，港府搶人才看似收到巨大成效，但當中存在不少水分，皆因高才通要求及審批寬鬆，既無要求申請者獲批後必須限時到港，更無規定限時找到工作。何況申請者絕大部分是內地人，不少人來港只為方便出入境甚至生仔，也有人只是為了替履歷增值，最終還是留在內地工作。

要符合高才通要求，目前主要有兩大條件，包括在世界一百強學校畢業，或年薪超過250萬元。惟從上述調查可知，年薪超過250萬元的高才猶如鳳毛麟角，來港家庭每月平均收入在5萬元或以下佔32.3%；收入在5萬至10萬元佔35.6%，這個收入幅度跟過去來港的國際人才比較，一點也不算高，或多或少反映出，他們來港從事的工作，並非需要特別技能的高薪工作。難怪有學者質疑，港府「盲搶人」毫無針對性，並無真正考慮香港產業需求。

最近港官又放出風聲，有意進一步降低高才通門檻，不用一百強大學畢業，次一些的院校畢業生也照收。眾所周知，高才通的申請者絕大部分來自內地，進一步放寬門檻，必然吸引更多內地人來港，結果又惹來非議，認為港府此舉旨在為本港人口換血。

無可否認，香港的國際化漸漸褪色，對西方人才吸引力不大，不靠內地補充人口，根本沒有其他辦法。問題是，當人才定義愈降愈低，引入這些人才對香港產業轉型是否有幫助，實屬疑問。甚至乎，部分人才來港後住在深圳，對本港的經濟貢獻又有多少？即使住在香港也是租樓居多，住宅租金已被即時推高，本地家庭怨聲載道。將來人才愈來愈多，與本地人競爭基層工種，會否引來另一波中港矛盾，港官豈能不細加思量！