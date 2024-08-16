最近有美國智庫做了一項關於台灣問題的調查，結果顯示，只有30%美國受訪者認為應該不惜一切保護台灣，絕大多數受訪者認為台灣應該投入更多資源強化自身實力。智庫研究員據此得出的結論是，台灣當局必須依靠自身力量對抗中國大陸，最關鍵的是要將台灣軍費提升到GDP的5%。說白了，就是要求台灣購買更多美國軍火。較早前特朗普已經公開表明台灣必須繳交保護費，現在美國智庫又催促台灣大幅提升軍費，可見台灣在老美眼中不過是提款機而已。

眾所周知，美國政客和智庫都是既得利益集團的代理人，或者他們本身就是軍工複合體一部分，當然要維護軍火商和本身利益，這些所謂的民調實際上都是為了迎合金主需求，大多具有誘導性，目的就是要求台灣支付更多保護費。而台灣當局明知被宰，還要裝作心甘情願甚至感激涕零，不是很可悲嗎？

事實上，在兩岸實力對比愈來愈懸殊的情況下，即使台灣真把軍費提升到GDP的5%，也遠遠不足以跟大陸抗衡。台灣GDP的5%大約是400多億美元，而大陸軍費少說也有2,000多億美元，兩者明顯不在同一層次。最關鍵的是，大陸武器裝備日新月異，某些方面已超越美國，而台灣並不具備生產先進武器的能力，購買美國軍火又全是瀕臨淘汰的老爺貨，如何抗衡？

頭腦稍為正常的人都知道，台獨是死路一條，寄望美國保護更是與虎謀皮，奈何民進黨當局執迷不悟，堅持一條道走到黑，結局可想而知。根據大陸的網絡意見調查，90%受訪者主張以武力統一台灣，不惜任何代價，只有10%受訪者持反對意見。這說明了一個問題，大陸民眾的耐性正漸漸耗盡，雖然當局仍盡量保持定力，不想輕易動武，但架不住民進黨當局不斷觸碰底線，美日等外部勢力不斷煽風點火，誰也不敢保證台海不會爆發戰爭。

戰爭的殘酷性人人皆見，烏克蘭打成一片廢墟，人口減半；巴勒斯坦加薩地帶淪為人間煉獄，無數生靈塗炭。那班台獨分子也許認為美國會像支援烏克蘭那樣，集合整個西方力量對抗中國大陸，這顯然是太天真，台灣只是一個海島，內部缺乏戰略縱深，外部援助也不容易進入，如何能跟地域遼闊的烏克蘭相提並論？再說，烏克蘭落得如此下場，難道台獨分子也想試試這種滋味？