越共總書記阮富仲病逝後，國際社會皆關注越南的外交政策會否出現大變。以蘇林為首的越南新一屆政府，上周和菲律賓首次在南海聯合演習，就被一些人解讀為越共已改變以往相對親華的立場。我對這個看法頗有保留。

在越南政壇具有巨大影響力的阮富仲，執政時提出「竹子外交」，奉行多交朋友的中立外交政策，成為越南過去十多年的外交戰略方針。這次越南在中菲衝突激烈之際和菲律賓於南海一起演習，表面看上去頗有力挺菲國的意味，但很多人沒有留意到越南一艘護衞艦幾乎同一時間也在中國廣東訪問。越南一邊廂和菲律賓互動，另一邊廂和中國軍方友好互訪，其實正好體現出「竹子外交」特點，表明越南在各國博弈下希望保持一個平衡的立場。

當然，如今南海局勢不穩，越南和菲律賓首度在南海演習肯定別有用意，意圖釋出聯手菲國挑戰中國在南海的主權主張之信號。但為了避免予北京認為越南主動在南海挑起事端，河內政府也留了一手，只派出不是正式軍方部門的海岸防衞隊參與演習，相對而言沒有那麼敏感。

反過來說，越南國家主席蘇林將於下周訪問中國，是他出任越共總書記後首次外訪，有輿論認為這反映越中關係仍然密切，河內政府的外交政策繼續以親華為優先選項。但實情卻是蘇林以越共總書記身份第一次訪問外國，肯定是去共產主義國家，這次選擇訪華亦毋須過度解讀。

依我來看，蘇林上台後仍會繼承阮富仲的「竹子外交」路線，但長遠而言不好說，畢竟每個人的執政風格不同，尤其是越南新一屆政府的高層不少來自政法系，有兩人更參加過中越戰爭，這些經歷或會令他們對中國有戒心，對華沒有以前友好。