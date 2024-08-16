昨日談到，不論是先天還是後天，過去還是現在，體育界都存在一些雌雄難辨的個案。全球不同的體育機構及賽事，先後引入不同類型的測試和準則，請教不同的醫學以至心理學專家，希望更清晰、客觀地區分男性及女性運動員，減少出現不公及爭議。但專家的答覆往往是男女之別本來就不是那麼楚河漢界，否則就不會出現近年愈演愈烈的跨性別LGBT平權運動。

在LGBT運動最為高漲的美國，有個別運動及體育會曾嘗試容許變性人等跨性別人士參賽，結果惹來主要為女性的選手不滿，引發女權VS平權之爭。早前公開質疑巴黎奧運准許兩名性別爭議女拳手參賽的《哈利波特》作者羅林，便是該種「反跨」女權主義的表表者。也有LGBT團體自行籌辦專供跨性別人士參與的國際運動會，例如早前來港舉行的「同樂運動會」，有關行動同樣在世界各地引起爭議。

如前文所述，性別爭議往往也涉及政治。例如今次針對阿爾及利亞和中華台北女拳手的性別爭議，據報就牽涉由美西方主導的國際奧委會（IOC），與現時由俄國人擔任主席的國際拳擊總會（IBA）之間的鬥爭。IBA因為容許俄羅斯和白羅斯拳手在參賽時展示國旗，以及此前的多次黑哨風波和涉藥拳手參賽爭議，遭IOC踢出今屆奧運，不再邀請該會成員擔任拳賽裁判。

在另一邊廂，IOC在2021年修訂的參賽性別準則，亦被指過於寬鬆，幾乎完全依賴參賽國家自行申報。一向反同、反跨的意大利極右總理梅洛妮，便將敗予阿爾及利亞拳手的意國選手「擺上枱」作政治宣傳。美國前總統特朗普及其黨友亦借機「抽水」，批評立場左傾的現任副總統賀錦麗對事件默不作聲，質疑對方到底是支持女權還是平權。