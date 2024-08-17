娛圈單打：乒球小花炒車　體育不忘睇路

巴黎奧運曲終人散，除賽場上較勁，女運動員顏值對決亦成為熱話。其中日本羽毛球女雙銅牌得主志田千陽，憑亮麗外表以及調皮表情大受注目，更被網民封為「千陽BB」。

至於今屆摘下一銀一銅嘅日本乒球小花早田希娜，亦係今屆奧運另一個亮點，論球技成就，比早已被一沉百踩嘅前輩福原愛有過之而無不及，論顏值亦同「千陽BB」旗鼓相當，見佢賽後比「心心」固然「卡哇伊呢」，即使梨花帶雨，連即時傳譯的TVB主持黃庭鋒亦我見猶憐。

話說早田希娜日前開通微博用中文和日文留言感謝粉絲支持，發布同中國乒壇名將孫穎莎和樊振東合照，雙方仲互相關注，隨即有過十萬追隨者，本來人氣十足。好衰唔衰，早田希娜其後接受採訪時唔知搞邊科，話要參觀「知覽特攻和平會館」，當堂撞正塊歷史鋼板炒晒車，真係冇人幫到佢。

原來呢個館收藏咗二戰時期發動自殺式攻擊嘅「神風敢死隊」大堆遺物，民族大義前，當然完全冇情講，難怪孫穎莎及樊振東急急割席取消關注，以免被污水唧濕。唔知日文有冇句叫「嘢可以亂食，話唔可以亂講」，今次早田希娜表演出難度分10分嘅完美花式自殺，「跌粉」自然免不了，得罪咗內地網友至係手尾長。

其實香港女劍神「港版林志玲」江旻憓處境都唔係好好多，本來近排已是非纏身，無心快語一句「香港做運動員好幸福」更加添煩添亂，雖然後尾兜番話被傳媒斷章取義，但都已經覆水難收。

正所謂「言者無心，聽者有意」，希望體壇美少女們日後唔單止要專注體育，亦都學懂「謹言慎行」小心睇路啊。