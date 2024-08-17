真心覺得末代港督彭定康好可憐，沒有香港讓他指指點點，這位八旬老人好可能無法生存下去！他最近又就黎智英、李柱銘等7人參與非法集結案的終極敗訴抱不平，直指裁決「不公義」，並批評有份審理案件的英籍非常任法官廖柏嘉，「一方面擔任人權機構的信託人，另一方面卻支持將7人定罪」，「妄想以為來港審理這些案件是捍衞法治」云云。

很明顯，肥彭對於昔日愛將無法打甩控罪忿忿不平，於是連同鄉也一併臭罵，將英國開口閉口的司法獨立拋諸腦後。連法官都鬧，擺明是想借國際輿論向本港法官施壓，干擾法庭判案，最終目的是否想影響稍後判決的另一宗國安大案，大家不妨拭目以待。

事實上，英國早就不是日不落帝國，在國際間的影響力江河日下，只有英國人自己及香港黃人，才會以為英國仍是高人一等。最近的反移民暴亂攪得英國周天寒徹，無日安寧，肥彭與其有閒情對香港指手畫腳，倒不如想一想如何解決英國現時亂局更實際。當然，這位自視甚高的政客，在英國仕途一直鬱鬱不得志，現在只是政壇邊緣人；何況保守黨失勢，工黨上台，唐寧街根本不會聽他支笛。他人生最高峰就是做過末代港督，被魯平斥為「千古罪人」，從此借着千古罪人個朵招搖撞騙，引來一班頭腦簡單、只圖私利的黃人和政客追捧。

沒有了香港，肥彭甚麼也不是，想一想也夠可憐。當《中英聯合聲明》都只是一紙歷史文件，末代港督這個招牌早就應該掃入垃圾桶。肥彭以為自己仍有能力打救漢奸走狗，有能力影響本港司法判決，實在太高估自己，也太高估了英國的實力。今日的中國，根本不需要看英國面色，更不需要理會過氣政客的噪音。