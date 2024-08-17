現屆特區政府高度重視青年問題，原因之一是前幾年年輕人缺乏希望，被反對派誤導而入歧途，成為政治炮灰。但我發覺無論是港府還是社會，近來對青年問題的關注太過聚焦在房屋問題，有點捉錯用神。

一說到本港青年缺乏拚搏的動力，輿論往往會拿大學生一畢業就申請公屋來渲染。不過，房署的數據顯示，2019/20至2023/24年度，每年新登記公屋的30歲以下一般申請和配額及計分制非長者一人申請，皆有減少，前者由2,400宗減至1,200宗，後者由4,800宗減至3,800宗。這兩個數字反映申請公屋的年輕人其實不是十分多，與傳媒渲染的蜂擁情況有落差。然而，房屋署署長羅淑佩日前卻提到下一步會增加資助房屋的置業機會，相信年輕人選擇躺平的情況會紓緩。對此我不敢苟同。

一般而言，剛投身社會的年輕人屬於拚搏期，是追求理想的關鍵時刻，對居住的需要有但不算很高。到了中年成家立室、有兒有女後，他們才會為了安居而不得不做樓奴。事實上，不少成功的企業家都是先拚搏事業、後考慮置業，例如曾是內地首富的馬雲，1999年與朋友在杭州一間狹窄的出租屋內創立阿里巴巴。

說這些不是強調要住得差才能創業，而是說年輕人的追夢之旅不必與安居畫上等號。近年高科技產業發展迅猛，地區融合加速，港府也鼓吹大灣區融合發展，處於拚搏期的年輕人，太早置業綁住自己反而是負累。要令年輕人活得有希望有拚勁，關鍵在於產業而非房屋。當局必須大力發展新興產業，才能讓年輕人有用武之地。換句話說，本港青年之所以老早想着置業，恰恰是因為本港產業固化，可上位的空間不多，欲拚無從。