今屆巴黎奧運的其中一場熱話對戰，是現年61歲的盧森堡華裔老將倪夏蓮，硬撼年僅23歲、世界排名第一的中國女乒乓球手孫穎莎。結果一如所料，倪夏蓮在這場「嫲孫大戰」中以0:4落敗，但她在賽事中展現與年齡不成正比的活潑表現，包括最後一球的「反智轉身」、與丈夫教練親嘴、小休時豪飲可樂、自爆曾模仿北韓選手與國家隊對操，以至用上海話在小紅書介紹在選手村的生活等，為她贏得了大量中國粉絲。

除了倪夏蓮，其他多國的乒乓球奧運代表隊，例如南韓隊的田志希、日本隊的張本兄妹、德國隊的單曉娜及萬遠、法國隊的袁嘉楠，還有同屬「祖母級」的58歲智利選手曾之穎，也是來自中國或外流中國球員的二代。她們作賽時觀眾席上除了其代表國家的國旗，也見到不少人手持五星旗打氣。

這在十多年前乃難以想像的，當年中國正傾力透過主辦2008年北京奧運會，以及在其他國際賽事獲取佳績，藉此對外展示國力，對內凝聚民心，因此對於這類以不同理由代表外國參賽的華裔「海外乒團」（也稱「兵團」，涵蓋乒乓球以外的外流運動員），上至體育官員、教練及運動員，下至場內觀眾與內地民眾，觀感一般較負面。尤其在對戰國家隊選手時，往往會被報以噓聲，甚至辱罵為「漢奸」、「賣國賊」等。

事實上近年中國的官方與民眾，對外流運動員及教練的態度出現明顯變化，將「海外兵團」改稱為「海外使團」，形容他們是向全球推廣中國文化和展示國力的大使。尤其是對乒乓球運動，如果沒有大量中國外流球手與教練，可能會變成只有華人喜愛的小圈子玩意，不像現時般，有不少歐美好手參與。這某程度也是國家發展成熟、國民自信增強的表現。