中共二十屆三中全會是總結的大會，以此統一改革發展方向，開展新階段。再不是強行新的變革，單兵突進，而是平穩地全面協調，故此沒有甚麼驚奇之處，平實中卻是少有的穩中求進。

至於從一帶一路倡議，進而至全球安全倡議、全球發展倡議和全球文明倡議，則是在中國式的現代化基礎上尋求大同之道。雖然只是初步提出，例如一帶一路倡議，卻已帶給世界一個全新的發展道路，超越過往資本主義與社會主義之爭，超越西方民主、人權、自由的粗疏淺薄口號，倡議是共商共建共用。在中國式現代化以外，中國提出與各國一同倡建新的國際秩序，以安全、發展、文明為基礎，已不是甚麼讓少數人先富起來、共同富裕的難以實現之政治口號。

三中全會之後，在中央政府推動下，香港也興起改革之議，對「一國兩制」是影響深遠的轉變。以往是盲目肯定英治時期體制，不要求改，不敢改。香港的體制、管治方法，除了中央與香港的權責關係用新的規定，其餘基本不變。即使香港經濟、政治遇上困難，內外還是不敢提改革，香港的經濟政策、結構堅持英治時期的情況。

黑暴之後，香港終於國安立法，在政治上終結殖民地的流毒，但經濟上還是不敢提認真的改革，中央亦順應香港要求，若干中心的目標，一是除空運外香港已趨沒落，二是科技等還是口號。香港的結構問題只敢治標不敢治本，不治本永遠也治不了標。香港政治不敢討論現時的經濟體制結構政策，以及管治方式是否與香港經濟問題日重有關連，基本問題何在？

二十屆三中全會的深化改革，開始觸及根本，希望中央推動的香港改革討論不要限於改良性改革，還不想動英治的體制，用改良來迴避殖民地制度及英治時期的野蠻資本主義的種種結構問題。

談香港的改革，不能只談怎樣對現有制度修補，而是要深化改革，分析香港社會經濟大目標，不是甚麼中心，而是資源分配再分配，以此來激發社會的動力、競爭力。也不是關着門自說自話，而是要國際比較，從新加坡、愛爾蘭等成功範例，看到香港本身缺點，學習參考他國經驗。

香港改革不能像施政報告那樣，公關為主，而應是政府帶頭，專家協助，檢討與比較現有制度的缺陷。由政府反思自身制度、政策，以啟動社會的參與。