有人問，香港爆發反修例黑暴已超過5年，有些案子至今還在審理，司法機構寧縱毋枉，而英國剛剛發生反移民騷亂，就有多名參與者被速判入獄，甚至連12歲兒童也被定罪，兩地司法制度同出一源，為何會有這麼大的區別？答案很簡單，這就是當年殖民政府為香港埋下的地雷，司法程序繁瑣冗長，美其名曰司法獨立，實際上就是司法獨大。反觀英國本身奉行的卻是另一套司法標準，快抓快告快審快判，哪有甚麼程序正義可言？

英國反移民騷亂首名被定罪的被告判囚20個月，罪名是煽動種族仇恨，只因為在社交媒體發文呼籲民眾攻擊一間難民酒店，本身並沒有參與暴力；另一名被告則在網上叫人縱火焚燒難民酒店，本身也沒有參與暴力，結果換來38個月牢獄之災。如果按照英國的標準，香港黑暴參與者應該受到甚麼懲罰？在媒體鼓吹暴力又該當何罪？

事實上，香港不僅司法程序繁瑣冗長，而且相當仁慈，往往對反中亂港頭面人物呵護備至。黎智英及李柱銘等7名被告涉及2019年的非法集會，原被裁定組織及參與未經批准集結兩項罪名成立，上訴後獲撤銷組織集結罪，只維持參與集結罪，其中黎智英獲減刑期，李柱銘則維持緩刑不用坐牢，但這班人仍不滿意，堅持上訴至終審法院，結果被駁回。

很明顯，有些動物確實比其他動物更平等，尤其在香港。為甚麼李柱銘可以獲緩刑？刑不上大律師？當年另一名大律師陳淑莊被判「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，卻以左腦有腫瘤為由獲判緩刑，逃過牢獄之災，據說現已移居台灣，生龍活虎，腦瘤云乎哉？

末代港督彭定康還為黎智英及李柱銘等人喊冤，聲稱香港司法裁決不公平，更對參與審理此案的英籍終院非常任法官廖柏嘉進行人身攻擊，指其「偽善」。其實最偽善的恰恰就是肥彭本人，英國強力鎮壓示威者，法庭快判重判，他一概視而不見，反而隔洋對香港說三道四，公然干預司法，這豈止是雙重標準，簡直是狂妄自大。莫非他以為自己是太上皇？或以為香港仍是英國殖民地？看來肥彭不只是年老體衰，連認知能力也有問題，英國都已經淪落到這種地步，他還做着大英帝國的春秋美夢。說到底，香港的事情早就與英國無關，根本輪不到肥彭指手畫腳。