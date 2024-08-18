冰鑑春秋：何謂不缺電但不夠用-謝寒冰 台灣資深評論員

一個聽來自我矛盾的詞語，現在在台灣流傳，那就是「不缺電但不夠用」，這究竟是甚麼意思？

台電從去年就對企業發出明令，台灣北部耗電5,000瓩以上，就不會批准供電，這等於告訴北部各縣市，想要爭取AI大廠進駐增加就業與經濟活力，可以趁早死了這條心，因為台電根本不打算提供電力，又有哪個傻瓜大廠會自找麻煩呢？

這種明顯輕北重南的做法，自然引起北部縣市首長的非議，特別是北部縣市幾乎都是藍軍執政，就不免讓人聯想，難道連電力供應都成了民進黨打擊政敵的工具嗎？對此，台電解釋，這不是限制北部，當北部的電廠跟電網有限時，為了確保北部居民的民生用電，新增的大型資料中心用電確實不宜持續增加。因為北部電廠陸續除役，導致北部供電不足，若想要AI大廠進駐，則北部縣市就應支持台電設立新電廠，這樣才能充分供電。

聽起來似乎言之成理，但北部電廠為何不夠用？不正是因為民進黨的非核政策，導致核一與核三廠陸續停役，核四廠又放棄不用所致？若非如此，這3個核電廠現在持續運轉，北部豈有供電不足之虞？說穿了，民進黨就是故意情勒，要求北部民眾放棄環評，讓他們能興建更多燃氣機組與天然氣接收站。現實就是台灣電力短缺，不建新電廠，馬上就要面臨無以為繼的窘境。

只是在國際對氣候變遷日益重視，紛紛提高碳稅標準之際，台灣卻反其道而行，捨國際認定的綠能發電方式之一核能不用，反倒大幅提高火力發電佔比，這樣的發電方法真能吸引國際大廠持續投資台灣嗎？

台電說不缺電只是不夠用，大概就和塔綠班說自己不是民進黨支持者但支持民進黨一樣，只是台灣光怪陸離社會的冷笑話罷了。