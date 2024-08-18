烏克蘭軍隊突然反守為攻攻入俄羅斯境內，更設置緩衝區企圖長期佔領，令俄烏戰事更加複雜化。烏克蘭總統澤連斯基這次發動攻勢，明顯是要搶奪眼球，脅迫西方國家繼續支持他對抗俄國，但此舉無異於玩火。

俄烏戰爭持續兩年半，烏克蘭一直依靠美國和歐洲提供的武器和金錢來支撐，例如美國國會今年4月通過法案向烏國提供610億美元援助。不過這項援助拖延多個月才姍姍來遲，可見西方盟友對烏克蘭的支持熱情正在消退。

對烏克蘭而言，最擔心的就是戰事僵持，沒有新進展，大家必然逐漸產生疲勞感。網上的趨勢指數直接反映某個關鍵詞每星期的搜尋熱度，「俄烏戰爭」一詞在2022年2月戰爭爆發初期的一周熱度最高達到100，之後反覆走低，到今年初熱度指數只剩十幾，對烏國非常不利。烏軍攻入俄羅斯後，趨勢指數在8月11日至17日的最新一周，隨即反彈到50左右，可見其搶流量的策略暫時是成功的。

但澤連斯基這樣做是一場豪賭，風險很高。烏克蘭飽受戰火摧殘，國力早已疲弱不堪，如今抽走境內東部的前線部隊攻入俄羅斯，後防空虛，一旦俄軍回過神來重整戰線，烏克蘭可能會失去更多土地。此外，美國正進入總統選舉白熱化階段，現任總統拜登已宣布退選，肯定不想在這關鍵時刻橫生枝節。難怪有媒體披露美國對澤連斯基的鹵莽行動十分不滿，正暗地裏尋找合適的替代人選。

澤連斯基作為演員出身的政客，深諳流量為王之道，知道若任由俄烏戰爭被世人淡忘，他亦難逃下台命運，因此倒不如博一博為自己續命。只是這樣做難免會令俄烏戰事擴大化的風險大增，同時亦要犧牲大批烏克蘭軍民的生命。