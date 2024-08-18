第N輪以巴停火談判日前在卡塔爾舉行，美方聲稱今輪和談取得不少進展，但外界普遍不感樂觀。哈馬斯指控以方不斷提出新條件，要求對方重回美方早前提議的停火協議基礎，否則不會直接派員重返談判桌。眾所周知，美國在以巴問題上一直偏袒以國，視哈馬斯為極端恐怖主義犯罪分子，但哈馬斯仍願採取其建議，已是相當卑躬屈膝，惟以方仍不斷反口及拖延。

這也不是哈馬斯單方面的說法。早前有以色列傳媒引述多名來自調停國的外交官員，指出在此前的多輪停火及釋放人質談判中，以方談判團隊曾多次向卡塔爾、埃及以至美國作出保證，表明願意接受部分協議內容，但以方代表與總理內塔尼亞胡協商後旋即又收回承諾。到最近哈馬斯基於美方提議作出了一定讓步後，內氏又提出一系列新要求，並在公開場合發表與以方談判人員相反的言論，令哈馬斯以至美方都質疑以色列的誠意和誠信。

除了言論反覆，以方的軍事行動更令人覺得他們是在求戰而非求和，包括無視國際法規和戰爭外溢風險，趁哈馬斯領導人哈尼亞在德黑蘭出席伊朗新任總統就職儀式時將其暗殺，空襲加薩城學校造成過百人死亡，以至繼續擴展猶太殖民區等。

正如之前分析，要達致以巴停火以至永久的和平，有兩個分別來自內部與外部的先決條件。其一是內塔尼亞胡及其背後的右翼利庫德集團倒台，但估計內氏會效法烏克蘭總統澤連斯基，以戰時狀態為由不斷拖延大選，無視在野黨的叫陣和反對民眾的抗議。其二是美國政府採取更強硬的態度，甚或策動政變迫使內塔尼亞胡下台，但這個不可能在年底美國總統選舉前發生，若最終當選的為右翼的特朗普，出現的機會就更低。