美國在第二次世界大戰末期，首先研製成功核武器，並對日本首先使用核武器，眨眼間摧毀了日本廣島、長崎，數十萬人被屠殺，震駭全世界。人們驚見，美國有了原子彈並殘暴使用原子彈，人類極有可能因核武器而被毀滅。因此，全球掀起反核運動，強烈譴責美國使用核武的暴行。美國當然不會理睬，它就是要以核武稱霸世界，就是要以核武威脅全人類。

事實上，大家也知道，所有抗議運動的憤怒反對都是沒用的，就像毛主席所說的「不要槍桿子必須拿起槍桿子」一樣，反對核武器必須擁有核武器。1949年，蘇聯研製生產原子彈成功，從此世界進入了「相互核威懾、抑制核戰爭」的年代。1964年，中國第一顆原子彈試爆成功，又一支核威懾力量誕生。1951年朝鮮戰爭時，美國曾考慮在中國東北地區對中國使用戰術核武器，此乃美國對日本投下兩枚原子彈後又一次想用核武器打擊他國；中國壓力極大，但堅決頂住，冒着被核打擊的危險抗美援朝！美國始終沒敢使用核武器，顧忌之一是蘇聯有了原子彈，美國擔心朝鮮戰爭演變成美蘇戰爭，核威懾的作用初見成效。

之後世界進入「核競賽」年代；冷戰時期，美蘇比賽誰的核武器更多、更先進。美國國家核安全局公布的數字顯示，美國擁有核彈頭最高峰時期是1967年，有逾3.1萬枚；1989年德國柏林圍牆倒塌、冷戰結束前夕有核彈頭逾2.2萬枚；冷戰結束後，1994年至2023年，美國共銷毀核彈頭1.2萬枚，另有2,000枚「淘汰並等待處置」；如今，截至去年9月，美國核彈頭儲備量是3,748枚。據透露，俄羅斯的核彈頭約三、四千枚，中、英、法各數百枚。

然而，全球核彈頭大幅減少，並不意味着核戰危險減少，相反，目前的形勢是核戰的危險性升高，而且成了擁核國家以及國際社會的共識。最近，美國和日本又密謀制訂文件，試圖加強對中國的核威脅。