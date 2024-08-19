烏克蘭軍隊突襲攻入俄羅斯庫爾斯克至今，局勢仍未明朗。雙方各自公布戰績，烏方宣稱已經深入35公里，並控制了1,100多平方公里土地，還俘虜了近2,000名俄軍；俄方則聲稱已殲滅3,100多名入侵烏軍，摧毀大量武器裝備，並已收復部分失地。

雙方顯然都有誇大戰果的嫌疑，不可全信，唯一可以肯定的是，彼此損失都不小，俄方固然被打得措手不及，烏方也沒有佔太多便宜。繼續糾纏下去，形勢只會對烏軍愈來愈不利，畢竟其孤軍深入，後勤供應沒有保障，隨時成為甕中之鱉。

烏方大肆宣揚控制了俄羅斯庫爾斯克逾千平方公里土地，西方媒體也幫忙敲鑼打鼓。其實，整個庫爾斯克州面積將近3萬平方公里，烏軍只是困守在一個小範圍內，沒有甚麼實際意義，更影響不了整個戰局。最大的問題是，烏軍為了這次突襲行動，從東部戰線調走精銳部隊和武器，大大削弱當地守備兵力，已無法抵擋俄軍猛烈攻勢，如果東部前線崩潰，勢必危及後方大本營和保障基地。所以說，烏軍突襲庫爾斯克與其說是奇招，不如說是冒險，烏克蘭總統澤連斯基拿上萬名士兵生命以及整個戰局來賭博，結果可想而知。

基輔當局聲稱無意長期佔領俄羅斯土地，只是想通過打擊俄羅斯增加談判籌碼，迫使對方公平地和談。是嗎？恰恰相反，烏軍的突襲行動不但無法增加談判籌碼，反而斷了和談之路。俄羅斯將對方的軍事冒險稱為「恐怖襲擊」，明確宣布無限期擱置和談，意味着將會放開手腳嚴厲報復，即使未必動用戰術核武，也必然投入更多重武器。近日俄軍積極調兵遣將，漸漸進入戰鬥狀態，據說4,000噸炮彈和火箭彈、3,000枚高精度導彈已經全部到位。與此同時，庫爾斯克當局也正加緊疏散當地民眾，一旦清場完畢，俄軍大反攻一觸即發。

有人形容俄方的策略是「引蛇出洞」，先把烏軍吸引過來，然後圍而殲之。姑勿論這種形容是否恰當，烏軍自己送上門，確實為俄軍提供了難得的戰機，只要解決了這上萬名烏軍精銳，整個戰局也就大致明朗了，就算美西方繼續提供大量武器，烏克蘭也未必可以拉到足夠壯丁補充。目前烏軍步兵平均年齡高達40歲，女性佔烏軍比例更達25%，兵源之短缺可見一斑。美國要求烏克蘭戰至最後一人，戲子總統果然聽話。