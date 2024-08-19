奧運女子重劍奪金的江旻憓為港爭光，成為香港在巴黎奧運的第一金，看着她咬緊牙關逐分追落後，到逆轉勝登上世一寶座，全城為之激奮！未料攻擊她的輿論驟至，原因是她在北京人民大學修讀法律碩士，論文批評佔中破壞「一國兩制」，部分網民在別有用心的黃媒煽動下，群起圍攻這個為港爭光的揚眉女子。

好一個江旻憓，果然有頂級運動員的堅毅精神，面對排山倒海的負評都是微笑帶過。黃媒搵唔到位入，又趁她到馬會履新見記者之際刻意刁難，連她說過「在香港做運動員好幸福」都要挑剔，質問此說有否顧慮月薪只有7,000元的運動員感受。

誠然，港府要提升本港體育水平，推動更多人投身做運動員為港爭光，不能不多花資源，月薪7,000元的確難以令運動員心無旁騖專注運動；但以此上綱上線，影射江旻憓講風涼話，實在太過火位。別說運動員資助涉及公帑，必須用得其所；就說香港是資本主義社會，有成績的運動員獲較優厚待遇，無可厚非。要是有成績的跟平庸的也一視同仁，是否公平？

黃媒甚至連江旻憓退役投身馬會工作也要「阿支阿左」，質疑她走後門靠人事。好心啦，其馬會工作崗位是對外事務和公關性質，她本來已是劍擊界知名運動員，美國大學畢業，中大修讀博士學位，談吐得體，待人有禮，馬會不請她還能請誰？

有時候真的受不了黃媒、黃人的無理取鬧，他們硬是見不得香港好，做人做事永遠抱着負面態度，連理應無可挑剔的人也要大做文章。美國運動員使用禁藥他們不提，金牌拳手非男非女他們不發一聲，就連英國騷亂拘捕12歲小童，他們都不說濫捕，偏偏追着為香港爭光的江旻憓不放，內心之扭曲，可見一斑。