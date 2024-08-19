一位有「燈神」之稱的時事評論員，他出身於香港，近年移居台灣，但依舊喜歡高談闊論，尤其愛貶損中國。不過，早前「燈神」有一條視頻頗具可觀性，該視頻一開始，他就在自己左右兩邊面頰上各打一巴掌，劈啪作響，用力着實不輕，讓人看在眼裏，不禁覺得好笑。

原來「燈神」是要自我懲罰。幾年前美國發出封殺令，要傾全力對付中國電訊設備商華為，「燈神」當時斷言，這家公司必死無疑。豈料時至今日，華為仍在，而且茁壯成長，繼續是5G設備的龍頭大哥。「燈神」倒也坦白，承認自己徹底看錯了，為表慚愧，乃左右拉弓連打兩巴掌，並請觀眾作見證。

華為的生命力確實頑強，使很多人都大跌眼鏡，看錯者也不止「燈神」一人，他今趟如此較真，也讓人覺得有點意外。事實上，華為不但成功突破封鎖，自行研發出7納米的高端晶片，近日更傳出消息，該公司快將推出全新的人工智能（AI）晶片，進一步衝破美國的圍堵，為中國高新科技產業，殺出一條血路。

據《華爾街日報》報道，華為即將出產新一代的AI晶片，名為「昇騰910C」，性能可以跟美國英偉達公司出品的「H100」晶片媲美。假如消息屬實，恐怕會使美國的政府官員，氣得七孔生煙。

去年8月，美國商務部長雷蒙多訪華，在她到埗的近乎同一時間，華為宣布成功研發出7納米晶片，並裝設在全新的智能手機上。此舉使雷蒙多深感受辱，返美之後，她又籌劃了更多的制裁措施。如今事隔一年，新措施絲毫不見效力，反倒愈是制裁，華為愈發強大。美國的商務官員似乎全不中用，看來他們應該考慮效法「燈神」，狠狠地自摑兩巴掌才是。