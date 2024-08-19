10年一大亂、5年一小變的泰國政局，最近又起變化。泰國憲法法院日前裁定原總理賽塔在一項人事任命中違憲，即時解除其總理職務。當外界以為有關做法又會引起連串政治動盪以至示威浪潮，賽塔及支持他的「為泰黨」反應卻出奇冷靜，表明完全接受有關裁決，並旋即提名了年僅37歲的為泰黨黨魁、前總理他信的女兒佩通坦為新總理。

想了解今次事件的來龍去脈，首先要認識泰國政治的三大板塊勢力。先講自稱代表泰國中產階層、知識分子和年輕人，強調人權自由和民主改革，包括主張修改冒犯君主罪的泰國「前進黨」，以及相關所謂的民主派、開明派人士。前進黨及其支持者幾年前曾藉新冠疫情與經濟不景，加上新任泰王佛齊拉隆功的相對低民望，在美西方勢力支持下發動泰版顏色革命，希望透過近乎暴亂的示威抗議活動，推翻軍人政權以至王室的國家領導地位。

結果有關運動當然是失敗收場，大量前進黨成員和示威者因冒犯君主等罪名被拘控，未有出現類似1976年和1992年的血腥武力鎮壓已算萬幸。前進黨在去年眾議院選舉繼續有好表現，取得最多但未過半數的議席。但由於其他右翼及保守派政黨拒絕與其合作組閣，時任前進黨黨魁皮塔更因被指違反選舉法規，遭憲法法院撤銷國會議席，喪失了競逐總理的資格。最終由聲稱代表基層和農民利益、實質為商界精英背景的「為泰黨」和「自豪泰黨」，聯手推舉地產大亨賽塔出任總理。

而在解除賽塔職務前一星期，憲法法院又以涉及冒犯君主為由，裁定前進黨違憲並下令其即時解散，該黨成員隨即另立「人民黨」繼續參政。明日再介紹泰國的另外兩大政治板塊。