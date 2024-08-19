世界視線：拉攏芬蘭菲律賓　美望打擊俄與中

芬蘭和菲律賓是美國政府近期最努力拉攏的國家，企圖透過軍事結盟，驅使它們分別對俄羅斯和中國盡可能發起挑釁，惡化北歐及南海的局勢。

芬蘭在二戰期間與納粹德國結盟，戰爭末期遭蘇軍猛烈攻擊而求和，上世紀50年代更與蘇聯簽訂協議，不會主動及被第三勢力利用襲擊蘇聯，因此在冷戰期間，芬蘭於北約及華沙之外保持中立，並享有與東西歐雙方，特別是與蘇聯有良好的經貿關係。不過，1991年蘇聯解體之後，芬蘭開始靠攏美國，但當時的社會共識是，如果芬蘭想加入北約，就一定要採取公投決定。然而，芬蘭2023年加入北約，並沒有透過全民公投決定。

芬蘭加入北約後，允許美國使用其15個軍事基地，加強北約防禦，且不排除可儲存核武器。而今年4月，芬蘭和烏克蘭簽訂為期10年的安全合作協議，以及向烏國提供援助，進一步向俄羅斯挑釁，但亦引發芬蘭民眾廣泛不滿，相信會嚴重影響現政府的聲望，造成政治不穩定。

另一邊廂，菲律賓在前總統杜特爾特執政時期，採取中間路線，無疑贏得了中國的支持，並在菲律賓慷慨搞投資及基建，更吸引大批中國遊客到來，使菲律賓政府更有效發展經濟和改善社會貧窮。不過，中菲的友好關係在菲總統小馬可斯兩年前上台後，出現重大變化。小馬可斯在競選期間，一直宣稱會維持菲律賓在美中之間保持中立，但他上台後不久，就和美國加強軍事合作，更容許美軍在菲新增4個軍事基地，令總數增至9個，並與日本、南韓、澳洲加強軍事合作，致使中菲關係惡化。

小馬可斯的所為，其實亦使東盟其他國家感到憂慮，擔心菲律賓會成為亞洲烏克蘭，挑釁中國，引發戰爭，影響東盟地區的和平發展，這就正中美國政府的下懷。此外，今年4月的美菲軍演，涉及美軍引入中程導彈，部署在呂宋島北部，普京政府公開表示擔心美國已在菲律賓部署核彈。

芬蘭及菲律賓被誘導放棄中立，走向親美及對抗中、俄，這證明了一個事實，就是美國正努力打造新的戰爭代理人，可以對俄羅斯及中國下狠手，特別是透過暗中部署核武裝備，對中俄都能產生巨大威脅。世界正陷入隨時爆發第三次世界大戰的危機中，而且情況不斷惡化。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻