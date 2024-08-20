產評：美息走向存變數　亞幣提防大波動

展望下半年的環球金融市場，最大不明朗因素莫過於美國利率走向。雖然最近聯儲局官員先後發聲，指須作出減息行動，惟市場仍在駐足觀望聯儲局主席鮑威爾在周五出席被稱為「央行年會」的Jackson Hole銀行家年會的發言，能否為美息走向提供更明確訊息。說到底，美國正值大選年，選舉因素不可能對貨幣政策完全沒影響。有心理準備，此前美息與美元走勢繼續煙霧瀰漫，非美元貨幣尤其亞洲及新興市場貨幣的波動性會擴大，彈、貶之勢都可能來得急去也急，得加強風險意識。

第三季以來，美國經濟增長有放慢迹象，惟是否去到有衰退之虞的地步卻眾說紛紜。不過，美國最新的通脹數據顯示，物價升勢暫受控，若然能排除地緣政治因素惡化的可能性，基於物價表現的考慮，聯儲局確實不缺乏減息理由。

不過，觀乎薪金、住屋成本等核心通脹數據仍處升軌，是否足以支持啟動新一個減息周期，今年內是減息一次、抑或兩次，明年底美息展望將處甚麼水平，基本上市場並未有足夠條件，尚未能掌握趨勢。這也在說明聯儲局須加強與市場溝通，予投資者更清晰的利率路線圖，以免市場「表錯情」，引發金融市場大幅波動。

當然，聯儲局目前的情形可能也陷入兩難局面。一方面，中長期通脹上升的因素尚未完全受控。另一方面，總統大選愈來愈近，此前除非經濟突然大幅轉差，否則貨幣政策盡量維持穩定，以免影響選情，也是合理推斷。

另一方面，亞洲的物價相對穩定，經濟增長能見度亦較高。日本貨幣政策踏出正常化的一步，也增強市場對亞洲經濟的信心，若第三季中國經濟增長持續趨穩，而美國真的減息，美元回軟，亞洲貨幣有望迎來上攻機會，近日已有資金率先部署，押注9月美國減息。

不過，投資者仍須注意風險因素，除了是美息走向存變數外，包括亞洲貨幣的非美元貨幣，貨幣政策呈差異化走向。例如澳洲央行仍對減息態度審慎，但新西蘭央行本月卻意外減息，還預告減息行動陸續有來。再看中國，本來可再減息刺激經濟，但當局對減息的態度還是審慎，得耐心觀望美息與美元走向，以防一旦市場又捉錯路，美元反撲，一眾非美貨幣又再坐過山車，彈得高、貶得痛，對末季金融市場及出口業表現帶來衝擊。

總而言之，美國大選前，包括亞洲貨幣的一眾非美貨幣，還不能掉以輕心，得準備好迎接更大的匯率波動和貶值風險。在觀望美息動向的同時，亦得評估另一避險貨幣日圓的走向。畢竟美、日兩大貨幣處於貨幣政策逆轉前的時刻，貨幣政策制訂者時「鴿」時「鷹」的取態足以反轉匯市。

身處高波動性的市況，得盡量限制注碼，嚴控風險。近期部分資金轉往沒有利息回報的黃金市場避險，推動金價創新高，也許就在對年底前環球金融市場可能出現的極端波動率先買定「保險」！