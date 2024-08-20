正論：方便之後防淤塞　慎選廁紙多學問

有這樣一副廁所對聯，上聯：大開方便之門，下聯：解決後股之憂，橫批：眾屎之的。誠然，不管閣下來前百步緊，出後一身鬆，最後總得要「善後」，那自然離不開廁紙。廁紙是日常生活的必需品，每個家庭都不可或缺。消委會測試市面25款卷裝廁紙，比較其吸濕能力、強韌度、易沖散程度及柔軟度等，結果顯示整體衞生情況理想。

消委會按內地標準測試，被問到是否因應早前內地一款飲用水的投訴而改變標準，會否擔心影響公信力時表示，今次曾經參考國際標準「ISO 12625」，與內地標準相比，兩者在吸濕、乾紙抗拉強度、濕紙抗拉強度大致差不多，但在容易沖散程度、粉塵量和柔軟值方面，國際標準只是按實驗室自行設計方法進行測試，內地標準有指定測試方法。消委會認為，測試方法愈清楚、客觀，答案和比較最為公平，國際標準相對「冇咁客觀」，因此採用內地標準進行測試。消委會在沖散測試模擬廁紙在坐廁渠道被沖散的情況，發現4款樣本未能通過測試要求，未能分散出一片或以上的紙屑，是以建議消費者選購廁紙時，可能需要因應使用習慣和家居渠道情況而有所取捨。

消委會建議市民在選購和使用廁紙時，可選購每包較重、捲得緊密、紙卷直徑大而中間紙筒較細的廁紙。壓花設計的廁紙捲起時外表較為蓬鬆，視覺上會較為大卷。至於藥行、藥房或家品店的廁紙，價格比超市較穩定，而超市供應的牌子和型號則選擇較多，於不同時間推出不同牌子型號的優惠，選購時不妨多比較價錢。另外，只有7款樣本有同時標示生產日期及保質期，其餘只列出生產日期。消委會認為生產商應清楚標明相關資訊，方便消費者在選購時比較不同產品的分量及有效期限。

至於耐爆強度測試，消委會先將剪裁成特定尺寸的測試樣本以金屬環固定平放，模擬實際使用時廁紙被刺穿或戳穿的情況，以圓球從下以垂直方向對測試樣本施力使其凸起，然後以儀器量度令測試樣本穿破的力度。頂穿樣本的力度愈大，廁紙愈不容易被弄穿。各樣本的耐爆表現皆不錯，在乾燥狀態下的抗拉表現均符合優等品衞生紙的標準。4層及5層紙樣本的耐爆強度普通較3層紙樣本高。

綜合而言，3層紙樣本普遍較4層紙及5層紙樣本柔軟，而全部樣本吸濕表現頗佳。值得指出的是，根據調查，25款樣本的價格範圍從0.8元到2.9元不等（以每100格計算），顯示出明顯的差價。最平的一款，吸濕效能、粉塵量和紙張瑕疵等項目均獲高分，可見「平嘢」未必質量就差。消委會以前對化妝品、電器用品等的測試，亦經常指出價錢平未必差過價錢貴的，有時價錢貴的亦未必好；作為一個精明的消費者，「貨比三家不吃虧」，不妨花點時間多作比較，勿嫌麻煩。此外，對於其中一個樣本檢出小量細菌，消委會指亦符合標準要求，但提醒消費者，廁紙不應用來抹傷口、暗瘡和嘴部等，應該用面紙更為安全。小小一格廁紙原來學問多多，難怪日本的廁所文化是顯學，大家亦不妨多加留意，相信對提高自身及公共衞生會有幫助。