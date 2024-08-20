美國學者魯賓撰文指出，台灣應借鑑烏克蘭反攻庫爾斯克的戰略，未來一旦發生台海戰爭，台灣可以恫嚇要炸三峽大壩，甚至可以派遣特種部隊進入大陸進行攻擊，以其人之道還治其人之身。這位魯賓曾在2002至2004年擔任美國國防部顧問，還是美國華府智庫企業研究院的學者，但他對兩岸的了解以及真實戰況的想定，恐怕比小學生高明不到哪兒去。

攻擊三峽大壩早就討論過十餘年，事實是這個全世界最大的重力壩，一般彈藥根本莫可奈何，就算是核彈也不過就是開個洞，台灣現有的武器完全威脅不了三峽大壩，到底要如何威懾讓大陸感到恐懼？

而魯賓似乎忘記台灣是個島嶼，欠缺大規模兩棲登陸能力的軍隊，沒有任何辦法運送大部隊到大陸進行反擊，而少數小部隊對大陸滲透固然可能有機會，但頂多對大陸後方執行騷擾任務，根本不可能對大局產生影響。事實是，早在蔣介石時期台灣就有類似的任務，即令在文革時期都撼動不了大陸政權，現在更難以產生任何作用。

最令人噴飯的，就是魯賓以為烏克蘭入侵俄羅斯真的對俄烏戰況發揮關鍵影響。真實戰況是，俄羅斯並未因烏國拿下蘇賈地區而有所動搖，對烏東的攻擊反倒在增加當中，連烏軍指揮官都承認，進攻庫爾斯克並沒有達到緩解烏東壓力的目標，反而讓他們的彈藥物資與人力更形短缺。

目前態勢愈來愈明朗，那就是烏國在庫爾斯克的攻勢已因過長的補給線而枯竭，無法繼續攻城略地，還面臨被逐步合圍的險境。烏克蘭的反攻沒有達到澤連斯基設想的戰略目標，這樣台灣還要學習甚麼？對台灣來說，避免戰爭才是上策，鼓吹戰爭的販子，絕不會真正在乎台灣人的權益。