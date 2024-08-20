日本政府的核污水排海計劃到本周六將滿一周年，直至今年8月，日本過去一年合共排放了約6萬噸核污水，為禍全球後患無窮。但和以往相比，日本周邊國家及地區民眾的注意力，似乎已逐漸離開了這個話題，反對的聲音明顯少了很多，一年前擔憂核污水會引發生態災難的恐慌，彷彿只是曇花一現。

依我來看，現在甚少人關注日本排放核污水，一方面是因為放射性物質短期內不會影響人體健康，正常人不會特別留意核污水長遠給環境帶來污染的問題；另一方面亦和世界快速變化有關，人們總是不斷被政治、戰爭等大事吸引，在無窮無盡新聞之中，核污水排放慢慢在人們的視線中消失。

反而是日本人沒有淡忘這起令人憂慮的事件。我這次在沖繩一間超市購物，發現有數款蜜桃出售，當中一款價格特別便宜，可是出現滯銷情況。我拿來一看，原來它的原產地就是福島。從這個小細節可以看出，日本人至今仍對福島農產品和水產有忌憚，否則蜜桃不會這麼便宜也沒甚麼人買。

為甚麼日本人記得核污水的後遺症，外人卻健忘呢？這或者和意識形態有關。中國和一些太平洋島國強烈抗議東京政府排放核污水，南韓和台灣政府支持而民眾反對，美國卻全力支持日本。由於全球許多國家都深受美國的意識形態影響，很多人也因此相信日本排放核污水沒有問題。

近年中國崛起，經濟和軍事實力突飛猛進，和美國的距離日益接近，但是在國際輿論陣地卻久攻不下，以致北京在歐美的形象仍然維持在以前的水平，甚至更低。許多事情縱使道理站在中國這邊，可北京往往孤立無援，成為被批評的一方。中國未來仍要加強自身的對外宣傳能力。