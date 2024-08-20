今年全球氣溫上升，7月更是熱到爆。有報告指出，歐洲去年近5萬人死於極端酷熱天氣，南歐係重災區，當中希臘最嚴峻，去年每100萬人就有393人死於高溫。事實上，全球大部分地區海洋表面溫度亦高於平均水平。

天氣異常炎熱，不但熱死人，更影響民生。呢，內地傳媒日前報道，近期內地蔬菜價格持續上漲，在今年7月22日至28日的第30周，價格達到每公斤4.91元人民幣，為近10年同期最高值。有民眾在網上表示，有些蔬菜比肉更貴，「這段時間，真的是吃菜還不如吃肉」。學者分析，菜價上漲主要原因是夏季溫度較高，不利於蔬菜生長而出現「夏淡」現象，導致市場供應相對不足。

除了蔬菜，華東地區自7月下旬持續極端高溫天氣，導致浙江茶樹受災，部分西湖龍井茶園出現紅葉現象，甚至曬焦。據悉，杭州西湖有老茶農一家人要輪流淋水抗旱。此外，同樣地處熱浪核心地帶的江蘇，湖養大閘蟹死亡率較正常天氣倍增，今年秋季恐出現產量減少，且體形偏小。大閘蟹一般要經歷5次蛻殼，每蛻殼一次長大一倍，持續高溫導致蛻殼推遲甚至減少，因此上市日期或推遲，價格也可能出現波動。

香港人嗜食大閘蟹，大閘蟹當造季節從9月開始，直到次年1月初，9月蟹乸當造，其蟹膏較軟，清香甘腴，較受歡迎。近年香港專賣大閘蟹的老字號也執了不少，而早兩年有不少酒樓常會推出「大閘蟹餐」，大約400至800元一位。不過，隨着市道不景，加上今年收成恐怕大減，價格波動，相信不會有太多酒樓會做呢類「大閘蟹餐」，加上北上消費已成趨勢，老朽係蟹癡，應該會約老友記北上深圳、廣州食大閘蟹以解饞！