娛圈單打：自古英雄終遲暮　不許靚佬見白頭

法國傳奇影壇巨星阿倫狄龍（Alain Delon）日前離世，享年88歲。

阿倫狄龍年輕時劍眉星眸、風流倜儻，被譽為「一代美男」絕對係實至名歸，不過如果封為「電影史上最美男子」，咁就真係各花入各眼，有人Like格力哥利柏（Gregory Peck）沉實厚重，亦有人愛死史提夫麥昆（Steve McQueen）狂野粗獷，正是鹹魚青菜各有所好，好難有定論。

舉個例，多次被野生捕獲追星嘅高官、房屋署署長羅淑佩，佢出名係MIRROR成員陳卓賢（Ian）忠粉，如果你話有人靚仔有型過佢偶像，真係同你死過都有之。

講番阿倫狄龍，晚年表面風光，內裏坎坷，難免有英雄遲暮之嘆。話說佢2019年兩度中風，身體狀況轉差，又傳出子女爭產風波，據講仲被同居伴侶家暴虐待，難怪大呻「除了幸福，我甚麼都有」，一度想過要安樂死添。

講開靚佬，又點可以唔提「靚湯」湯告魯斯，佢喺今屆巴黎奧運閉幕式表演震驚全球80億人，成為一時佳話，雖然「靚湯」交足功課，但望落狀態已大不如前，體能有點力有不逮，留意到佢一躍而下之前仲有啲腳震，實在有啲於心不忍。

至於今年50歲頭嘅日本男神木村拓哉，可謂亞洲帥哥代表人物，近期接拍咗網上外賣平台廣告，大秀唔鹹唔淡口音講廣東話「瞓多陣都得啦！」確係令人驚喜。

殊不知另一個網上外賣平台連隨食住上，搵咗假木村元木敦士趕拍個廣告，結果網民大讚假貨夠嫩口，後生過本尊多多聲，木村大神今次真係老貓燒鬚，失策！