日前，行政會議召集人葉劉淑儀帶同幾位政界中人，到港島南區作「調研」，發現不少商舖生意淡薄，以置富南區廣場為例，110間舖子竟有40間是空置，場面頗讓人觸目驚心。葉劉淑儀經常到置富花園光顧家庭醫生，那位醫生告訴她，附近的人流減少，主因不在於居民北上消費，而是在於人口老化和移民潮。

香港人口老化的問題由來已久，但消費市場是近三、數年才轉趨淡靜，由此可見，最大的影響力可能是來自移民潮。由2020年至今，港人移民的風潮始終未減，筆者上個月參加一次朋友聚會，便是要送別一位準備移民英國的舊同學。

早年有一個電視廣告，內中的宣傳口號頗有名，該句子是用廣東話表達的，說「香港幾好都有，點捨得走？」即使時至今日，香港表面看來仍像是甚麼都有、甚麼都好。早前香港運動員在奧運會奪得金牌、銅牌各兩面，成績十分驕人，其時筆者還半開玩笑說，今日的香港儼然是世界模範城市，香港人普遍讀書成績好，小小的地方，滿布世界級名牌大學。此地人均財富高，壽命也是全球最長的，如今就連運動水平，也是如此出類拔萃，不正好應了上述的口號，「香港幾好都有」嗎？

然而，很多東西不能光看外表，鞋子是否合穿、好穿，只有穿過的人才最有發言權。事實上，不少香港人仍在想方設法，要離開這個城市，雖然世事難料，或許隔十年八載之後，出走的人會後悔，甚至會回流此地定居，但畢竟那是將來之事。當前的香港為甚麼留不住人？此事很值得特區政府作深思和反省，在管治班子手上，明擺着是一手好牌，各位尊貴的官員務請用心，千萬別再把好牌打成爛牌！