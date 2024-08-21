前文簡述了泰國政治的親西方反對派、商界精英集團和軍方保守陣營3大勢力，沒有談到泰王、王室的角色。事實上，自上任泰王蒲眉蓬於2016年駕崩，由民望較低及缺乏政治歷練的現任泰王佛齊拉隆功繼位後，王室在泰國政壇的影響力已大減。

由於泰國有嚴格的法律及傳統，限制有關王室的報道和評論，因此在位長達70年的泰王蒲眉蓬，在國內政治與外交政策抱持甚麼立場和扮演甚麼角色，外界實際上所知不多，不少說法似乎都是隱惡揚善和蓄意將其神化。包括如何避免泰國像其他東南亞國家般被西方列國殖民化，在二戰時先親德日、後撐英美的「華麗轉身」，在冷戰時如何聯美抗共但同時又不失自主，以及在多次軍事政變與示威動亂中扮演調停角色。

也有部分外國評論和國內反王室人士認為，蒲眉蓬其實只是一直獨善其身，以至被不同年代的不同軍政勢力利用和擺布。然而，現任泰王似乎連這種「挾天子以令諸侯」的政治功能都辦不到。近年泰國反對派要求修改冒犯君主罪，針對的並非泰王或王室本身，而是其背後的軍方與保守派勢力。冒犯君主罪實際上亦變成了軍方用來打壓異己的政治和法律工具，並非真正用來維護泰王尊嚴或王室傳統。

跟許多泰國人一樣，泰王擁有一定的華裔血統，但基於種種歷史及政治原因，泰國王室近代相對是親西方而反華。但經歷了近年亞洲金融風暴衝擊，與中國關係友好的他信家族多次掌政，中泰經貿關係的不斷增強，尤其是對中國旅客的依賴，加上蒲眉蓬的去世，以及軍方與商界今次疑似聯手打壓親西方反對派等，泰國看來已走上與華友好之路，不會因個別政治事件或政府領導更替而改變。