中菲在南海爭議持續，中方周一凌晨指摘，菲律賓兩艘海警船當天未經中國政府允許，非法闖入中國南沙群島仙賓礁和仁愛礁鄰近海域，其中一艘船更與中國海警艇發生擦碰，要求菲方立即停止侵權挑釁。事實上，繼本月8日菲律賓一架輕型運輸機喺南海黃岩島上空窺伺，遭中國解放軍兩架戰機發射誘餌彈警示後，兩國關係一直緊張。菲方恃着有美國撐腰，一直在南海尋釁滋事，反控中方操作非法及具侵略性。

講真，菲律賓「國小而不處卑，力小而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也」。一如老朽所言，菲律賓係小鬼難纏，一味口水多，無尿屙。菲律賓總統小馬可斯不久前還煞有介事地指，在保衞國家的過程中，忠於菲律賓人的本性，希望和平解決所有問題，在履行職責時不會訴諸武力或恐嚇，也不會故意傷害任何人。佢仲強調，菲律賓立場堅定，永遠不會被任何人嚇到，會繼續根據國際法行使自由和權利。

小馬可斯大言炎炎，完全不知道「安民之本，在於擇交；擇交而得，則民安；擇交而不得，則民終身不安」。你睇越南，即使搞「竹子外交」，跟美、俄、日本、印度都是戰略夥伴關係，惟越南如今奉行發展經濟國策，新上任的越共中央總書記及國家主席蘇林還不是選擇中國作為外訪首站。要發展經濟，越南一來缺少資金，二來又缺乏人才。要想經濟發展及起飛，根本不得不依賴中國！

越南睇通睇透，美國為俄烏戰事、中東局勢已忙得不可開交，加上大選在即，民主共和兩黨誰勝誰負亦存變數，根本無暇東顧，最近連給予越南「市場經濟地位」都拒絕，而難得中國開心見誠。識揀，梗係與中國共同推進「中越命運共同體」啦！