中菲在南海島礁問題上風波不停，繼黃岩島剛發生踩場被驅離事件後，近日菲律賓又派出其海岸防衞隊的一艘大型艦艇到仙賓礁海域，圖與原有的9701船作聯排錨泊，圖製造另一樁坐灘事實。中國海警船戒備時，菲方又出漁船陣，衝突隨時升溫。菲律賓官員亦拚命湊熱鬧，其外交部副部長拉扎羅近日揚言，菲律賓要重新審視早前與中方達成的仁愛礁補給臨時安排，這是要又一次撕毀協定、自毀外交信諾嗎？

按理說，這次菲律賓小官放言不值得重視，但小官隨口就能拋出這個威脅，只能說明這個做法曾經或已經擺在菲律賓外交部或更高層官員的辦公桌上，而且讓大小官員都知道了，否則，一個小小的外交部副部長不會囂張的開口就提此事。

菲律賓文武齊開火力，中方卻很淡定，若菲方要又一次撕毀雙方協定的臨時安排，中方亦已有腹稿，畢竟這既不是第一次，料也不會是最後一次。但菲律賓記不住歷史經驗，最終還會再次面子、裏子均丟盡，只剩窮折騰。

看看近日雙方起衝突的黃岩島，早在2016年，即國際法庭頒下所謂南海仲裁的同年，中國便與菲律賓政府協商了在中國所屬島礁轄下海域操作的特殊安排，中國其時允許菲律賓的小型漁船可於黃岩島指定海域捕魚，但不得進入關鍵區域；限制菲律賓的軍警艦機和公務船機不得進入黃岩島12海里海空域。這個協定被遵行7年之久，直到菲律賓單方面破壞安排。

在菲方多次派海警和公務船隻侵闖黃岩島12海里海域，甚至利用菲律賓漁船進行非民間活動，以漁民為幌子、作霸島礁的惡劣行動後，有關協定已被全然破壞，菲方在上述島礁可享的寬待亦消失了。

說回早前黃岩島驅離菲律賓軍機一事，當日即本月8日，解放軍南部戰區轄下艦機在黃岩島戰巡，菲律賓軍機踩場時直接進入了黃岩島12海里的海空域，知道上述安排的人自然明白，菲方根本違反了中菲兩國早在2016年協定的安排，因此中方便即時出手。

其實仁愛礁的情況也類似，在菲律賓今年中撕毀協定前，菲方漁業操作如常，但當菲政府撕毀協定後，中國的新安排隨即收緊了原有的空間，對於一個左搖右擺的鄰居，中國不動如山才是王道。

說到中菲衝突，英媒近日揭露、美方亦已確認，美國軍方已在印太區內部署了射程達400公里的遠程空對空導彈AIM-174B，這恐怕才是中國會花心思關注的問題。

據報這款導彈型號極新，航速極快，英媒認為美國在印太部署了這種導彈後，中國在域內空中可打擊的優勢已被消除，南海軍事實力已不再絕對傾斜。此說是否屬實還待確認，但印太地區可供部署的地點，恐怕除了菲律賓沒有其他了，難道近期菲國肆無忌憚的信口雌黃，霸島佔礁的底氣在這裏？