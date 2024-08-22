越南是中國在東盟裏最大的貿易夥伴，越南的出口與外資都以中國為首，兩國的經濟關係近年正趨緊密。

媒體一直指中國內地（特別是珠三角）外商的加工貿易轉移到越南，打擊珠三角的出口與經濟。但實際上，加工貿易都是隨外商的利潤轉移，從來不會久駐一地，對地方經濟的作用主要是加工費、低工資收入，但要賠上基建投資，稅收也多減免。最大的利潤歸於外商，且外商可隨意把訂單壓價與轉移。珠三角當年受惠於加工貿易主要是規模龐大，國外的競爭少，更重要的是中國企業進行進口替代，促成當地工業發展。且科研投入及中央企業介入，故此中國企業可以很快地從加工裝配升級至零部件的研發生產，再而以自有品牌生產和出口。

在本土工業發展後，中國亦減少對加工貿易的優惠，用本地生產出口來將之替代。珠三角勞動密集的加工轉移至越南等地，可是零部件和原材料生產還多留在中國內地，形成跨境的生產鏈、供應鏈。珠三角的工業也在本地科研支持下升級換代。越南等地實際有助中國出口工業升級，因而越南成為中國最重要出口地。中國零部件、原材料與當地勞動性加工結合，出口歐美，形成中國的間接出口。東南亞各地都是這樣模式，歐美對華難以推行制裁和貿易戰。

越南現時的加工工業相當於珠三角的早期，佔三分之一出口是電腦與手機，偏於低端，發展緩慢，升級乏力。因此，近年越南的經濟戰略不能不改為朝向中國。一是吸引中國資金，希望中國工業幫助其技術進步。二是減少對加工貿易的依賴，避免受國際市場景氣變化過大的打擊，轉變為加大對中國出口，尤其是農產海產，使出口更多元化，也利用中國龐大的市場需求。

為此，越南加強與中國的交通連接，越共中央總書記蘇林訪華便推動中國資助的兩條跨境鐵路，從雲南老街與廣西憑祥連接至河內，通海防港口，且用中國的標準路軌，棄用本地米軌，這使原有舊鐵路的連接大大改觀。越南紅河流域與中國雲桂便形成區域經濟融合，且可借中國中歐、中亞班列直通歐亞國際，越南的經濟空間大大擴展，經濟的優勢更形顯著。

越南是全面要與中國經濟合作，捨棄對西方與日本的幻想。中國的經濟力量便變成最大的政治優勢。