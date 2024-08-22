美國和西方最害怕中國、俄羅斯「不封頂」的全面戰略合作關係，展現落實在軍事領域。美西方清楚，中俄軍事合作將無敵於天下；其實他們也清楚，中俄單打獨鬥的軍事力量，美西方已不能輕佔上風，何況中俄合作？

中國和俄羅斯也清楚，在美西方與中俄為敵、欲打垮而後快的形勢下，美西方最怕甚麼，中俄就要加強做甚麼；他們怕中俄軍事合作，中俄就要加強軍事合作。

最近，中俄4架戰略轟炸機首次聯合飛行，逼近阿拉斯加對開的白令海國際空域，距離阿拉斯加沿岸173海里。美國防長奧斯汀表示，這是中俄轟炸機首次如此接近美國領空；奧斯汀強調，美國有能力監測對手國家從任何方向接近美國領空的企圖，並隨時準備作出適當回應。

較早時，中俄海軍也曾經聯手駛近阿拉斯加海域，對於今次中俄戰略轟炸機的舉動，北京表示，今次戰略巡航進一步檢驗提升了中俄空軍協作水平。俄羅斯國防部指出，在飛行過程中，俄羅斯和中國機組人員在空中巡邏各個階段合作，演習是今年俄中軍事合作計劃的一部分。

就在這段時間，美國也要展現和盟友一道「抗衡」中俄協作的軍事合作力量。美國國務卿布林肯、防長奧斯汀，早前出席美日外長、防長「2+2會議」，及後再往菲律賓出席美菲「2+2會議」，討論雙邊、地區及全球安全議題，應對共同挑戰。這段時間，中國、俄羅斯、老撾亦在萬象首次舉行三方外長會議，討論三方對域外勢力在亞太地區煽風點火、加強協調配合、推動熱點問題降溫趨緩、維護地區安全穩定、反對強權政治等問題。俄羅斯外長拉夫羅夫說，俄方將同中方共同防止域外勢力破壞干涉。

現在，全球都注意到7月中旬中俄在南海聯合實彈軍演，中俄正在以軍事合作行動，威懾美國在印太地區的軍事霸權及其威脅，並把這類威懾擺到了美國家門口。