因為一句「做香港運動員好幸福」，在奧運女子重劍奪金的江旻憓又成眾矢之的，不僅記者追問她如何看待月薪只有7,000元資助的運動員，曾是香港劍擊隊成員的蔡俊彥又加把口贈興，在社交平台出貼，列舉大半年間6次出外比賽，須自費機票、酒店、飲食及比賽報名費，合共花逾5.5萬元，平日3餐則在體院進食節省開支，以每月7,130元「零用錢」計，平均每月只得2,521元落袋。但他不忘強調這並非其個人情況，只是反映部分隊友的待遇，冀獲得外界關注云云。

姑勿論他的出發點為何，這番言論已成為黃營狙擊江旻憓及港府的又一顆子彈，揚言數字不會說謊，運動員是否有幸福感有目共睹。

其實，江旻憓已解釋她所說的幸福，是指能夠成為運動員、做自己喜歡的事，絕無講風涼話之意，無奈黃營決心大做文章，怎樣解釋也是嘥氣。

再說，香港現今的運動員，所獲資源絕對比前人多得多，對比李麗珊當年「土炮式煉鋼」、乜都靠自己，江旻憓覺得現在做香港運動員很幸福有甚麼不對？張家朗衞冕冠軍返港，也說過「全靠上一代或再上一代的運動員種出來的樹，由他們去收成」，意思也是類似，黃營卻不狙擊，原因不言自明，就是他們不爽江在內地修讀碩士，論文提及反對佔中。

本欄數日前已經提過，香港是資本主義社會，精英較普通人有更優厚待遇，正是成績論英雄的結果。一般運動員每月只有7,000元資助，跟奧運獎牌得主「精英甲+」級別月薪的44,500元看似無法可比，但兩者分別正在於精英與否、有牌與否。世界就是這麼現實，要爭取高等待遇便必須在賽場上拚出成績，一味比較、一味心有不甘並無意義。