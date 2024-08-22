外國語言學習網站Preply近日透過AI人工智能，替亞洲30個選定的城市創建虛擬的一日步行行程，涵蓋早餐、評分最高的景點、午餐、另一個高評分景點、晚餐，計算所需時間、行走步數與燃燒卡路里等，以此作為排序標準。

結果根據AI模擬，遊客若按照該行程遊覽，在台北市需移動15.6公里，耗費224分鐘，約行走19,400步，燃燒970卡路里，被評鑑為亞洲最不適合步行遊覽的城市。

對此，台北市交通局緊急跳出來抗辯，認為該研究並未公布人工智能如何選擇景點，也未將大眾運輸納入考量，僅能反映人工智能所選擇的景點間用步行移動的距離長短，對於景點距離較近的城市有利，無法反映行人環境優劣，不具參考意義。

對於外界的批評迅速否認，已成為台灣官員常態，好像不這樣做，就等於承認自己施政不力。但台北市地小人稠，街道狹小擁擠又錯綜複雜，別說遊客，就連在地人自己都經常找不到正確方向，行人與自行車、機車甚至汽車爭道的狀況時有所聞，到底要如何說服他人是個對步行友善的城市呢？這種人盡皆知的缺點，就算承認又有何妨？

台北市由於基地面積的局限，加上早年規劃不當，要擺脫對步行不利的惡名，只有花上數十年的時間一點一滴慢慢努力。但台北市的優點，在於大眾交通運輸非常便利，公車、捷運班次密集，計程車隨手可招，加上Youbike的輔助，移動方便性遠遠超過眾多國際名城！其實不用長途步行，才是台北市遊覽的精髓。既然步行本就非己所長，台北市應該爽快承認，然後大力宣揚自己的優點即可，完全駁斥他人的評鑑，除了被譏為玻璃心之外，不會對這個城市增添任何風采。