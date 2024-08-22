台灣柯文哲近來身陷政治獻金醜聞風波，最新民調顯示他創辦的民眾黨支持率僅有一成三，比上個月下跌2.2個百分點，相當於少了近43萬名支持者；在好感度方面則大幅流失了近300萬人的好感。面對民眾黨成立以來的最大危機，一眾支持者皆擔憂民眾黨會邁入泡沫化。

政黨不是神，一定會出錯，但很多政黨都能由谷底反彈。如在日本長期一黨獨大的自民黨，2009至2012年一度淪為在野黨，改由民主黨執政。不過自民黨很快就重奪政權並主政至今。箇中原因，是因為政黨作為一個團體，有特定的政治目標和意識形態，只要黨員齊心合力，針對社會問題持續提出良好的政策主張，總會有東山復起的機會。

相比之下，「一人政黨」最大的特色是整個黨和特定某個人直接畫上等號。一提起該政黨，外人第一時間就會聯想到其創辦人。該黨能否壯大，往往視乎一人領導的主席。2019年粉墨登場的民眾黨，就是柯文哲的「一人政黨」，柯的角色舉足輕重。他身陷政治獻金爭議，自然拖累民眾黨支持度大幅下降。

台灣另一個「一人政黨」是親民黨。當年宋楚瑜憑藉個人靚麗的管治政績創辦親民黨，同樣風頭一時無兩，並在2001年攀上政治頂峰。宋楚瑜其後人氣下降，親民黨氣勢亦每況愈下，很快就被邊緣化，今時今日已慘成為可有可無的政黨。

事實上，一人政黨難以持久，香港政黨應以此為借鏡，尤其是票源主要來自中產、專業人士及公務員的新民黨。創辦人葉劉淑儀是當前政壇形象最鮮明的政治人物，但性格強勢，以致該黨也算是「一人政黨」。若果不做好接班人工作，一旦她退下火線，恐怕會萎縮成為小黨。