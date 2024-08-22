距離美國總統大選還剩下約兩個半月，美國民主黨全國代表大會周一起一連4天在芝加哥舉行，將正式接受提名成為民主黨總統候選人的副總統賀錦麗，在無事先﻿公布下現身，又打破傳統在大會首日便簡短發言，向拜登致敬。焦點隨後落在早前因黨內逼宮退選的拜登，他表示準備好交棒予賀錦麗，而當在場民眾送上4分鐘的熱烈掌聲和歡呼後，拜登不禁落淚。

拜登說：「我的職業生涯犯了很多錯誤，過去我很年輕就成為議員，我當時未夠30歲，現時我則年紀太大，不適宜繼續擔任總統，但我希望你們知道，我很感激你們一直的支持。」從政一生，順風順水去到權力最高層，回首過去，拜登肯承認自己「犯了很多錯誤」，亦幾經掙扎，不得不感到自己年紀太大不宜繼續擔任總統。放下，自在。退下來其實海闊天空，能安享晚年，人生快事也。

前國務卿希拉妮亦在台上發言，她抨擊前對手特朗普只關心自己，但賀錦麗則關心兒童、家庭以及整個國家，有信心她當年未能打破美國女性從政的「玻璃天花」，賀錦麗會做得到。當然，這只不過是希拉妮個人主觀感受和願望。

不要忘記，賀錦麗至目前仍沒有甚麼實質政綱，尤其關於振興美國疲不能興的經濟。民間相信，若特朗普再當選美國總統，或有助美企維持雙位數字盈利增長，並為美股帶來利好。在2016年特朗普勝出大選後的一年內，美國股市便飆升24%。可是，美國霸權不再，經濟不振令人聯想起醫學上有個名詞叫「代償期」，大意是指組織已經萎縮，但它的壓力沒有減少，必須由僅剩的部分去超負荷承受，美國現在進入了代償期。講真，面對沉重國債、社會撕裂，任誰做總統，恐怕也難救美國！