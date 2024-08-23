娛圈單打：口臭得罪人多　賴嘢群起狂踩

揸靚車神情確威武！ERROR成員193（郭嘉駿）日前揸住佢架紅色法拉利招搖過市，結果威到盡頭便是𤓓，佢倒車完全唔睇人，將一個阿婆撞低。佢雖然有落車了解，阿婆表面亦冇受傷，但冇報警就揚長而去，因而受盡千夫所指。有人將車Cam片段放上網，193為免事件愈鬧愈大，終於急急備案補鑊。

唔知係咪仇人出事，分外眼紅，TVB竟然喺洪永城主持的節目《瞬間直擊半小時》播出車Cam片段，並且開名指涉事藝人正係193，擺明攞景兼贈興。事後193一邊認衰，一邊話「最怕見到網上不實嘅報道話我不顧而去，例如將啲片Cut頭Cut尾」，似乎影射TVB喎。

都話雙方有仇，事出有因。把口唔收的193曾經狂踩TVB係老人台兼冇收視，連曾總經理都辣㷫埋，駁斥ViuTV節目收視得4點，只可同J2相提並論；193仲要繼續攞威，反指TVB計收視「得幾百部電視機」，又話「J2係做咩？冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個？」後生仔咁寸嘴，梗係有後果啦，近年工作量大減，193其後承認當日講錯說話。

TVB不嬲受到某些網民抵制，193投其所好，當日在網上賺得不少掌聲。之但係，娛樂圈寸嘴係大忌，交際手腕唔圓滑，得罪人多稱呼人少，工作機會自然大減，甚至累街坊。193承認近年刻意收口，以免講多錯多，連隊友都受牽連。

今次撞倒阿婆事件，193肯定唔啱，仇人梗係乘機踩多幾腳。希望佢經一事長一智，唔好以為口臭等於有型，做番個正常藝人啦。